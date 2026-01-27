Mindaugas Sinkevičius: situacija koalicijoje šiandien yra stabili

„Sakyčiau, tas tvarumas šiai dienai, šios dienos posėdžio turinys, diskusijos, retorika pademonstravo darbingumą. Kita vertus, nedalyvavo kai kurie koalicinės tarybos nariai“, – žurnalistams po koalicinės tarybos posėdžio antradienį teigė M. Sinkevičius.
„Greičiausias mano apibūdinimas būtų – situacija šiandien yra stabili ir nepakitusi, bet su koalicija, koalicijos partneriais yra angliškas terminas „you never know“ (liet. niekada negali žinoti), kas gali atsitikti kitą dieną, po savaitės ar po kelių savaičių. Visą laiką yra tokios įtampėlės ir šiek tiek nerimo“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, koalicinės tarybos posėdyje antradienį nedalyvavo „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. „Nemuno aušrai“ atstovavo partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius.
Tuo metu kalbėdamas apie ginčus tarp koalicijos partnerių, M. Sinkevičius ragino juos aiškintis tarpusavyje, o ne viešai.
„Mes paprašėme visus santykius aiškintis kabinetiniuose formatuose, o ne kas riebiau pasisakys, kas riebiau atsakys. Visi mes, politikai, esame įvaldę liežuvį, daug ko galime prišnekėti – geriau santykiuose ir dirbant kartu pasakyti mažiau nei daugiau, o kylant nesklandumams, konfliktams juos aiškintis už uždarų kabineto durų“, – sakė socialdemokratas.
R. Puchovičius koalicijos stabilumą vertina 9,9 iš 10 balų
Savo ruožtu R. Puchovičius, paklaustas apie koalicijos stabilumą, sakė jį vertinantis 9,9 iš 10 balų.
„9,9 iš 10. Žemaitaičio trūko šiandieną, kad būtų 10 iš 10“, – dėstė „aušrietis“.
Tuo metu „valstietė“ Aušrinė Norkienė akcentavo, kad antradienį koalicija aptarė nemažai klausimų, tačiau apie stabilumą nediskutavo.
„Šiandieną tikrai buvo labai darbinė koalicinė taryba. Aptarėme tikrai nemažai klausimų, dėl stabilumo šiandieną nekilo minčių kalbėti“, – sakė politikė.
Kaip skelbta, viešojoje erdvėje jau kurį laiką išsiskiria dalies socialdemokratų nuomonės dėl tolesnio darbo koalicijoje su „Nemuno aušra“.
Savo ruožtu M. Sinkevičius kiek anksčiau tikino, jog įtampos šiuo klausimu ne slūgsta, o auga.
Be to, pabrėžė jis, sprendimai dėl tolimesnės koalicijos su šia partija bus priimti vadovaujantis suvažiavime pavasarį išrinkto naujojo partijos pirmininko vizija. Visgi socdemų lyderis pabrėžė, kad jo vadovaujama politinė jėga pokyčių koalicijoje nebijo.
ELTA primena, kad nauja valdančioji koalicija sudaryta vasarą, po to, kai pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie tuometį premjerą Gintautą Palucką bei jo verslo ryšius, liepos pabaigoje jis nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Naują socialdemokratės I. Ruginienės vadovaujamą ministrų kabinetą suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
