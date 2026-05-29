Ministras neturi priekaištų su sulaikytu pasieniečiu susijusiai viceministrei

V. Kondratovičius penktadienį žurnalistams patvirtino, kad sulaikytasis yra vidaus reikalų viceministrės „ketvirtos ar penktos kartos“ giminaitis.
„Tai čia tokiuose (kaip Šalčininkai – BNS) rajonuose greičiausiai visi yra ketvirtos, penktos kartos pažįstami, klasiokai ir taip toliau“, – sakė vidaus reikalų ministras.
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) atstovas Mindaugas Bajarūnas BNS nurodė, kad kalbama apie viceministrę Aliciją Ščerbaitę.
„Jokių priekaištų viceministrei aš neturiu, jokių signalų iš teisėsaugos irgi neturiu, kad būtų kažkokia nutekėjusi informacija. Kiek (apie operaciją – BNS) reikėjo žinoti pagal kompetencijas kiekvienam, tas žinojo“, – pažymėjo V. Kondratovičius.
„Galbūt dalis faktų buvo žinoma ir viceministrei, bet informacija nenutekėjo, jokių pretenzijų arba priekaištų iš teisėsaugos institucijų aš neturiu“, – pridūrė ministras.
Jis patvirtino, kad viceministrė dalyvavo darbo grupės posėdžiuose, susijusiuose su kontrabandos užkardymu, tačiau atskirai tyrimo grupei, kur teisėsauga dalijasi daugiau detalių, dažniausiai vadovauja kitas viceministras.
Kaip rašė BNS, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais iš Baltarusijos, praėjusią savaitę įvairiuose Lietuvos regionuose sulaikyti 27 asmenys, tarp jų – dešimt Vilniaus policijos ir trys Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
Pareigūnams pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, jie nušalinti nuo tarnybos. Tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas.
Generalinės prokuratūros duomenimis, šiame ikiteisminiame tyrime iš viso yra 49 įtariamieji, areštuota jų turto už 4,2 mln. eurų.
VRM galimą pareigūnų korupciją iš dalies siejo su statutinių tarnybų aprūpinimu, tinkamu pareigūnų parengimu, poreikiu tobulinti jų motyvacijos skatinimo sistemą.
V. Kondratovičius teisėsaugos operaciją vadino „skaudžia sėkme“, pabrėždamas tiek nesuveikusią prevenciją ir pareigūnų paruošimo trūkumus, tiek visuomenės kritiškumo kontrabandininkams stygių.
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