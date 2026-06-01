Ministras prabilo apie naujos institucijos steigimą

„Ieškodami naujų teisinių instrumentų šioje srityje, turime idėją įsteigti naują instituciją, skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetui. Tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų dabartinė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei Muitinės kriminalinė tarnyba“, – pirmadienį „Facebook“ paskyroje teigė ministras.
Savo ruožtu V. Kondrativčius pabrėžė, jog po paskutinių rezonansą visuomenėje sukėlusių įvykių, statutinėse tarnybose būtina stiprinti imuniteto institutą bei didinti pareigūnų atsparumą korupcijai.
„Siekiame išsiaiškinti, ar tinkamai buvo reaguojama į gautus pranešimus apie galimus korupcijos atvejus, kokių prevencijos ir organizacinių priemonių buvo imtasi ir kaip veikė kontrolės mechanizmai tarnybose. Turime suprasti, kad nepakankamas dėmesys korupcijos apraiškoms teisėsaugos įstaigose ne tik sukelia neigiamą rezonansinį atgarsį visuomenėje, bet ir griauna pasitikėjimą valstybe“, – teigė V. Kondratovičius.
„Tarnybų pareiga, kad tokie nusikaltimai nepasikartotų ir kad būtų griežtai kontroliuojami. Tam ir buvo sugriežtinta baudžiamoji atsakomybė už kontrabandos nusikaltimus“, – pridūrė jis.
BNS rašė, jog tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų – dešimt Vilniaus policijos ir trys Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
Pareigūnams pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas.
Be kita ko, ministras akcentavo, jog siekiant efektyvios veiklos norima sukurti vieningą Lietuvoje veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų įrašų platformą.
„Ši platforma sujungtų visose savivaldybėse įdiegtas ir veikiančias vaizdo stebėjimo kameras (iš viso jų yra apie 8000). Tai pareigūnams leistų efektyviau atlikti savo funkcijas, realiu laiku analizuoti situaciją, operatyviau reaguoti bei užkirsti kelią plataus ir sudėtingo masto vykdomiems nusikaltimams“, – rašė ministras.
Kaip rašė BNS, pareigūnų profesinės sąjungos praėjusią savaitę kėlė premjerės ir vidaus reikalų ministro atsakomybės klausimą, šiems esą nepakankamai užtikrinus pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumą korupcijos rizikoms.
(be temos)
(be temos)
(be temos)