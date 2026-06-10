Ministrė pranešė apie kibernetinį incidentą: pavogta duomenų apie medikus

„Vakar vėlai vakare gavome informaciją iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos vadovo apie suvaldytą kibernetinį incidentą jų valdomoje informacinėje posistemėje“, – trečiadienį Seime per spaudos konferenciją tikino ministrė.
Jos teigimu, pasisavinta daugiau nei 62 tūkst. įrašų su specialistų profesine ir kontaktine informacija, maždaug 156 įstaigų administratorių, mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys.
„(...) buvo įsilaužta į akreditavimo sistemos posistemę ir, tikėtina, yra išpumpuoti duomenys apie sveikatos sistemoje dirbančius medikus, 62 tūkst. įrašų, tai yra ataskaitos, kurios yra formuojamos toje posistemėje“, – paaiškino M. Jakubauskienė.
„Ne pati sistema nulaužta, o būtent ta posistemė, ataskaitų posistemė“, – tvirtino ji.
Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, premjerė Inga Ruginienė, Generalinė prokuratūra.
„Nuo incidento pradžios per 41 valandą jis buvo suvaldytas“, – teigė ministrė.
Pasak jos, pirminiais duomenimis, pats incidentas įvyko sekmadienį–pirmadienį, pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį.
Pasak M. Jakubauskienės, institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai atjungė išorinę prieigą, išjungė lokalius prisijungimus, deaktyvavo prieigos raktus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių.
„Taikomos jau dabar papildomos apsaugos priemonės“, – tvirtino ji.
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