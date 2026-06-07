Ministrų kabinetas – už trijų brandos egzaminų reikalavimo atestatui gauti atšaukimą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtoje išvadoje Seimui, kurią šią savaitę patvirtino Ministrų kabinetas, teigiama, kad „reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti neturi būti pertekliniai ar riboti jaunuolio tolesnio mokymosi ar profesinio kelio pasirinkimo“.
Kaip rašė BNS, pagal grupės socialdemokratų projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus.
Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.
Šiuo metu norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą, pasirinktą mokinio. Socdemai siūlo ir toliau taikyti šį reikalavimą.
Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis, iki 2025 metų Lietuvoje kasmet apie 21 tūkst. jaunuolių baigė vidurinio ugdymo programą, iš kurių apie 95 proc. įgijo vidurinį išsilavinimą.
2025 metais pirmą kartą vykdant išskaidyto modelio valstybinius brandos egzaminus, kai pirmoji dalis laikoma III gimnazijos klasėje, o antroji – IV klasėje, iš 20 tūkst. 993 vidurinio ugdymo programą baigusių jaunuolių vidurinį išsilavinimą įgijo 88,6 proc. jų.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, remdamasi praėjusių metų valstybinius brandos egzaminus laikiusių III gimnazijos klasės mokinių rezultatais, prognozuoja, kad net iki 25 taškų nuleidus valstybinių brandos egzaminų išlaikymo ribą, vidurinio išsilavinimo šiais metais gali neįgyti 3,4 proc. jaunuolių – jiems nepavyks išlaikyti dviejų valstybinių brandos egzaminų.
Jeigu būtų taikomas reikalavimas išlaikyti tris valstybinius brandos egzaminus ir 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba, ministerijos skaičiavimais, vidurinio išsilavinimo 2026 metais neįgytų 20,4 proc. jaunuolių.
Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo 2026 mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas.
Šis turėjo būti taikomas tiek mokiniams, besimokantiems gimnazijose, tiek mokiniams, siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose.
Pagal dabar galiojančią tvarką, tris valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą.
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