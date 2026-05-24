Mirė buvęs Seimo narys Vladas Vilimas

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva neteko iškilaus mokslininko, pedagogo, inžinieriaus ir valstybės žmogaus.
„Jo ilgametė akademinė veikla, reikšmingas indėlis į žemės ūkio mechanizacijos, produkcijos laikymo technologijų ir inžinerinių sprendimų plėtrą, taip pat darbas rengiant jaunuosius specialistus paliko gilų pėdsaką Lietuvos moksle, žemės ūkyje ir technologinėje pažangoje“, – šeštadienį išplatintame pranešime sakė parlamento vadovas.
V. Vilimas gimė 1928 metais spalio 27-ąją Mikalajūnų kaime.
Jis 1995 metais įgijo habilituoto technologijos mokslų daktaro laipsnį. Parašė bei su bendraautoriais išleido ne vieną knygą ir šimtus mokslinių bei mokslo populiarinamųjų straipsnių, daugiausia dėmesio skirdamas žemės ūkio gamybos procesų mechanizavimui.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę aktyviai įsitraukė į visuomeninį gyvenimą. Buvo Sąjūdžio dalyvis, o nuo 1993 metų – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų nariu.
1996–2000 metais buvo išrinktas Seimo nariu. Parlamente daug dėmesio skyrė žemės ūkio, mokslo, regionų plėtros ir švietimo klausimams.
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