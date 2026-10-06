Morkūnaitė-Mikulėnienė: valdantieji nori riboti Seimo narių ir parlamento svečių nuomonės raišką

„Valdantieji ketina riboti Seimo narių ir Seimo svečių nuomonės raišką. Rytoj valdyboje bus svarstomos pirmininko Oleko siūlomos elgsenos taisyklės Seime. Nepritarsiu“, – savo „Facebook“ paskyroje antradienį teigė politikė.
„Siūloma uždrausti plakatus, simbolius ir net drabužius, kurie gali būti siejami su Seime svarstomais klausimais. Marškinėliai su užrašu prieš įstatymą jau blogai? Ukrainos vėliava jau problema? Ramiai sėdintis žmogus balkone, niekam netrukdantis, norintis nufotografuoti atsiminimui Seimo salę jau kelia grėsmę valstybei?“ – kėlė klausimus R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Anot jos, tokios iniciatyvos rodo, kad kai kuriems valdantiesiems Seime ima trukdyti ne triukšmas ar tvarkos pažeidimai, o žmonių nuomonė.
„Dar daugiau klausimų kelia siekis riboti tai, ką posėdžių salėje gali demonstruoti patys Seimo nariai. Konstitucijoje įtvirtintas laisvas Seimo nario mandatas reiškia, kad Seimo narys atstovauja Tautai ir balsuoja pagal savo sąžinę, o ne pagal iš anksto nustatytą „leistinų“ politinės raiškos formų sąrašą“, – sakė politikė.
„Be to, kas apsaugos Seimo tvarką meluojančių į mikrofoną Seimo narių? Demokratija nėra sterili tyla. Demokratija nėra tuščias balkonas be nuomonės. Demokratija kartais būna nepatogi valdžiai“, – teigė parlamentarė.
Anot jos, Seimo pirmininkas siūlo, kad parlamentarai ir Seimo posėdžių salės parteryje esantys asmenys negalėtų trikdyti Seimo posėdžio eigos, įsinešti ir demonstruoti plakatų, transparantų ar kitų panašių objektų.
Tuo metu balkone esantiems asmenims siūloma drausti reikšti pritarimą ar nepritarimą, įsiterpti ar pažeisti viešąją tvarką, teigiama, kad asmenys turi susilaikyti nuo bet kokio Seimo darbą trikdančio elgesio.
Tokie asmenys, kaip teigiama, negalėtų į Seimo posėdžių salės balkoną įsinešti ir demonstruoti plakatų, transparantų, vėliavų ar kitų atributikos objektų, taip pat negali dėvėti drabužių, kurie galėtų būti laikomi įžeidžiančiais ar netinkamais arba kurie aiškiai siejami su Seimo posėdyje svarstomu klausimu.
Vykstant Seimo posėdžiui, balkone esantiems asmenims taip pat siūloma griežtai drausti virš posėdžių salės parterio laikyti mobiliuosius telefonus, audiovizualinę įrangą ir bet kokius kitus daiktus.
Teigiama, kad jeigu asmenys nesilaiko tylos, kitų šiame punkte nustatytų reikalavimų ar kitaip trikdo Seimo darbą, Valstybės apsaugos tarnybos (VAT) pareigūnai juos galėtų nedelsdami pašalinti iš posėdžių salės balkono.
Naujausi komentarai