Naujausi reitingai – negailestingi Ruginienės Vyriausybei

Gegužę greičiau neigiamai Vyriausybės veiklą vertino 34,6 proc. respondentų, neigiamai – 39,6 proc. tyrimo dalyvių. Balandį šie rodikliai atitinkamai siekė 40,7 proc. ir 33,5 procento.
Tai reiškia, kad Ministrų kabineto vertinimas iš esmės nepasikeitė, skyrėsi tik neigiamo vertinimo intensyvumas.
Tyrimas rodo, kad teigiamai Vyriausybę gegužę vertino 16,7 proc. Lietuvos gyventojų (balandį 17,5 proc.). 9,1 proc. nurodė nežinantys, kaip vertinti Vyriausybės veiklą, arba neatsakė (balandį 8,3 proc.).
Pokyčiai respondentams atsakant į klausimą, kuris politikas ar visuomenės veikėjas labiausiai tiktų ministro pirmininko pareigoms, nebuvo statistiškai reikšmingi, tyrimo rezultatų paklaidai siekiant 3,1 procento.
Dažniausiai – 15,1 proc. – kartų buvo paminėta konservatorė I. Šimonytė (balandį 16,8 proc.), po to – Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen su 6,4 proc. (balandį 5,7 proc.), „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis su 5,3 proc. (balandį 5,5 proc.) paminėjimų.
Ketvirtoje vietoje liko konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas su 4,1 proc. (balandį 2,4 proc.) balsų, penktoje buvo „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga su 3,9 proc. (balandį 3,5 proc.) balsų.
Premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė buvo šešta, apklausoje ji buvo paminėta 3,7 proc. (balandį 3,5 proc.) respondentų.
Devintas liko socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius su 1,9 proc. (balandį 1,2 proc.) procento. Pastarosiomis dienomis aktyviai diskutuojama apie jo galimybes perimti Vyriausybės vairą iš I. Ruginienės, bet tyrimo metu tai daroma nebuvo.
Partijų reitingai taip pat liko paklaidos ribose.
Pirmoje vietoje laikosi opoziciniai konservatoriai su 15,5 proc. (balandį 15,8 proc.) palaikymu, antroje rikiuojasi socialdemokratai su 8,9 proc. (balandį 7,6 proc.) parama, trečioje – Liberalų sąjūdis, už kurį balsuotų 7,6 proc. (balandį 7,7 proc.) respondentų.
Už „Nemuno aušrą“ norėtų balsuoti 6,3 proc. (balandį 6,6 proc.) Lietuvos gyventojų, o už „valstiečius“ – 5,7 proc. (balandį 8,5 proc.) žmonių.
Kitos partijos 5 proc. kartelės, reikalingos patekti į Seimą, apklausos duomenimis, neperlipa.
Anot tyrimo, rinkimuose nebalsuotų 12,1 proc. (balandį 15,2 proc.) apklaustųjų, dar 24,1 proc. respondentų nežino arba neatsakė, už ką balsuotų. Balandį tokių buvo 21 procentas.
„Spinter tyrimai“ visuomenės nuomonės apklausą vykdė gegužės 18-30 dienomis, internetu ir telefonu apklausti 1015 pilnamečių respondentų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)