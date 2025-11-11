 Naujojo krašto apsaugos ministro prisistatymas sukėlė audrą internete

Naujojo krašto apsaugos ministro prisistatymas sukėlė audrą internete

2025-11-11 15:37 klaipeda.diena.lt inf.

Antradienį prie Krašto apsaugos ministerijos vyko simbolinė pareigų perdavimo ceremonija, kurioje valdymą perėmė naujasis ministras socialdemokratas Robertas Kaunas. Oficialioje ministerijos socialinių tinklų paskyroje R. Kauno pristatymas sukėlė tikrą komentarų audrą.

Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija Iškilminga krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija

Kritikos banga

R. Kaunas šiandien prisiekė Seime ir pradeda vadovauti Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijai (KAM). Šios ministerijos feisbuko puslapyje įdėta ir naujojo ministro nuotrauka su prierašu: „Jeigu niekas nesupyks, Kaunas – Lietuvos širdis“. Tai žinomos dainos eilutė, tačiau internautai tokią komunikaciją pasmerkė.

„KAM, čia jūs rimtai? Praktikantams paskyrą atidavėt?“ – rašė vienas internautas.

„KAM, panašu, jūsų paskyrą užvaldė besmegeniai. Darykit ką nors“, – antrino kitas.

Kiti negailėdami rėžė, kad tokia komunikacija oficialioje ministerijos paskyroje – tikra katastrofa ir yra visiškai gėdinga taip rašyti, todėl dabar reikia skubios kardiologo ar psichologo konsultacijos.

„Vis naujesni dugnai atrandami šios valdžios, kurie nebuvo įsivaizduojami esą. Vau, koks tuščiagarbis asmuo“, – nuomonę išsakė kitas.

„Tik peržengė slenkstį ir prasidėjo šūdai…“ – žodžių nevyniojo dar vienas vyras.

„Kol visi čiulba ir sąmojį bei išmonę lingvistinę demonstruoja, ritamės visi dugnan“, – antrino kita feisbuko naudotoja.

„Užuojauta kariams, turintiems atiduoti pagarbą šiam nemokšai narcizui“, – pasisakė dar viena.

Dar kiti išdėstė poziciją, kad toks pasakymas kelia dviprasmių jausmų, mat tokioje įtemptoje geopolitinėje situacijoje posakis „Kaunas – Lietuvos širdis“ gali reikšti ne R. Kauno pavardę, o miestą, kuris istorijoje jau buvo tapęs Laikinąja sostine, tad visai nesinorėtų, kad Vilnius vėl būtų atiduotas kitiems.

Įrašo nesureikšmino

Žinoma, buvo ir tokių internautų, kurie tokį KAM įrašą priėmė kaip pokštą.

„Opa, iškart matos, ką priėmė. Bus ir daugiau juokelių greitu metu, manau“, – rašė vyras, savo įrašą padailinęs besijuokiančiais emociukais.

Į diskusiją įsitraukė ir Kauno miesto savivaldybės feisbuko puslapį administruojantys specialistai. „Už tiesą pykti negalima!“ – rašė Kauno savivaldybė ir pridėjo nuorodą į miesto elektroninį leidinį, kuriame pasakojama, kaip keitėsi Kaunas ir kodėl šis miestas laikomas Lietuvos širdimi.

Šiame straipsnyje:
Robertas Kaunas
krašto apsaugos ministras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Laikas baigti
Liberastkonserviniai sionkomuniagos ir toliau puola išrinktą valdžią?
2
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų