Nausėda apie pareiškimus dėl JAV bazės Lietuvoje: tai rodo pasitikėjimą

„Tai yra labai gera žinia, kuri rodo, kad JAV pasitiki Lietuva. Dabar svarbiausia elgtis nuosekliai – sulaukime JAV karių rotacijos, esame parengę tam visas tinkamas sąlygas. Esu ne kartą indikavęs JAV prezidentui, kad taikysimės tą vadinamąjį priimančios šalies paketą JAV kariams“, – prezidentūros išplatintame vaizdo įraše antradienį sakė G. Nausėda.
„Lietuva, kaip ne kartą sakau, yra laikoma strategine ir labai atsakinga partnere NATO sudėtyje“, – pridūrė jis.
Anot prezidento, nuolatinis JAV karių buvimas Lietuvoje yra pranašesnis, lyginant su rotaciniu jų dislokavimo principu.
G. Nausėdos vertinimu, Lietuva galėtų tapti savotišku regiono centru čia dislokuotiems JAV kariams, taip užtikrinti kitų Baltijos valstybių saugumą.
„Neabejoju, kad ateityje mes galėsime visu rimtumu kalbėti apie šitą galimybę. Taip kad strategiškai žvelgiant mes sveikiname JAV sprendimą kurti karinę bazę Lenkijoje, tačiau manau, kad Lietuvoje sukurti tokį savotišką hub'ą arba karinę bazę, kuri galėtų suteikti pastiprinimą ir kitoms Baltijos valstybėms, strategiškai būtų labai naudinga. Todėl dirbsime šia linke ir ateityje“, – tikino G. Nausėda.
ELTA primena, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę JAV karinę bazę.
Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė Krašto apsaugos ministerijai (KAM) pavedęs surinkti informaciją apie sąlygas, kurias Lietuva galėtų suteikti JAV kariams.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Lietuva yra pasirengusi padengti visas susijusias išlaidas.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad galimybė įsteigti nuolatinę JAV karių bazę Lietuvoje yra. Vis tik, pasak jo, šiuo klausimu vyksta diskusijos, tačiau joks konkretus sprendimas kol kas nėra priimtas.
Apie norą, kad JAV kariai Lietuvoje būtų dislokuoti nuolat, M. Sinkevičius kalbėjo ir su JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Coale'u.
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