 Nausėda Barselonoje dalyvaus Šv. Šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse

Nausėda Barselonoje dalyvaus Šv. Šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse

2026-06-10 06:48
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Barselonoje dalyvaus Šv. Šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

Baigus statyti bokštą, Šv. Šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia.

Ispanijoje G. Nausėda lankosi popiežiaus Leono XIV kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukos mišias, skirtas bažnyčios architekto Antoni Gaudi (Antonijaus Gaudžio) mirties šimtmečiui paminėti.

Kaip rašė BNS, Katalikų bažnyčia pernai A. Gaudi paskelbė „garbinguoju“ – tai pirmasis žingsnis šventumo link.

Žymus katalonų architektas mirė 1926-aisiais, praėjus kelioms dienoms po to, kai jį partrenkė tramvajus.

Bazilika statoma laikantis originalaus A. Gaudi projekto. Šią bažnyčią pradėta statyti 1882-aisiais, tačiau projektas daugybę metų strigo dėl karų, finansinių krizių. Kada ji visiškai bus baigta statyti, dar neaišku.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Barselona
Šv. Šeimos bazilika
bokštas
atidarymo iškilmės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
taigis
Anais laikais komunistai jokiu būdu neidavo į bažnyčias.
1
0
Patyčios
Komunistas pasidarė šventuoju. Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
2
-1
Visi komentarai (3)

Daugiau naujienų