Nausėda Barselonoje dalyvaus Šv. Šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse

Baigus statyti bokštą, Šv. Šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia.
Ispanijoje G. Nausėda lankosi popiežiaus Leono XIV kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukos mišias, skirtas bažnyčios architekto Antoni Gaudi (Antonijaus Gaudžio) mirties šimtmečiui paminėti.
Kaip rašė BNS, Katalikų bažnyčia pernai A. Gaudi paskelbė „garbinguoju“ – tai pirmasis žingsnis šventumo link.
Žymus katalonų architektas mirė 1926-aisiais, praėjus kelioms dienoms po to, kai jį partrenkė tramvajus.
Bazilika statoma laikantis originalaus A. Gaudi projekto. Šią bažnyčią pradėta statyti 1882-aisiais, tačiau projektas daugybę metų strigo dėl karų, finansinių krizių. Kada ji visiškai bus baigta statyti, dar neaišku.
(be temos)
(be temos)