Nausėda: Lenkiją domina idėja steigti bendrą Suvalkų ir Lazdijų laisvą ekonominę zoną

„Juos domina mūsų ketinimai steigti LEZ, kurią mes galėtume steigti kartu su Lenkija, jau žiūrint iš jos pusės, nes tiek Lietuvoje Lazdijų rajonas, tiek ir Lenkijos Suvalkų regionas yra tie regionai, kurie ekonominiu savo aktyvumu nusileidžia didiesiems pramoniniams rajonams“, – Varšuvoje žurnalistams sakė G. Nausėda.
Pasak šalies vadovo, naujų darbo vietų kūrimas, gynybos pramonės elementų ir kitų verslo šakų atsiradimas galimoje Suvalkų ir Lazdijų LEZ būtų itin įdomus projektas.
„Žinome, kad Europos Komisija, Europos Sąjunga labai skatina tokio pobūdžio projektus, kurie yra bendravalstybiniai ir kurie yra toks tikras Europos Sąjungos dvasios solidarumo įkūnijimas. Manau, tai yra tiek ekonomiškai, tiek politiškai tikrai naudingas ir perspektyvus projektas“, – komentavo prezidentas.
Kaip skelbta, šeštadienį G. Nausėda, susitikęs su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu, iškėlė idėją dėl bendros Suvalkų ir Lazdijų LEZ įsteigimo.
Lietuvos prezidento teigimu, ji paskatintų pasienio regionų ekonomikos augimą, užimtumą ir veiktų kaip ekonominiai vartai prieigai prie dviejų rinkų.
Pasak G. Nausėdos, tai būtų akstinas galimiems bendriems gynybos pramonės projektams, taip pat suteiktų platesnes galimybes pritraukti Europos Sąjungos (ES) finansavimą tokiose srityse kaip aukštos pridėtinės vertės gamybos pramonės šakos, elektronika, gyvybės mokslai, dirbtinis intelektas ir duomenų centrai, paslaugos bei kiti sektoriai.
