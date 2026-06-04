Nausėda: nelabai atsakinga ir nelabai rimta

Jo teigimu, ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o ir K. Budrio apkalbomis užsiimantys žmonės tai daro anonimiškai.
„Dabar kalbėti apie vieną konkretų ministrą, juolab, kad nepateikiami jokie konkretūs apčiuopiami kaltinimai, yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta“, – Prezidentūros išplatintame vaizdo įraše sakė Albanijoje viešintis šalies vadovas.
BNS rašė, kad šeštadienį valdantieji socdemai žada apsispręsti dėl dabartinės koalicijos ateities.
LRT televizija, remdamasi su anonimiškumo sąlyga kalbėjusiais socialdemokratais, šią savaitę skelbė, kad šeštadienį gali būti sprendžiamas klausimas ir dėl K. Budrio ateities pareigose.
K. Budrys yra nepartinis ministras. Prieš paskiriant politiką į šias pareigas, jis buvo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.
G. Nausėda tvirtino, kad K. Budrys „vienam ar kitam politinės scenos veikėjui“ galbūt neįtinka dėl to, jog yra palankiausiai vertinamas Vyriausybės narys.
Prezidentas sakė, kad jam kelia šypseną tai, jog kažkodėl apie vieną konkretų ministrą kalbama labiau nei apie valdančiosios koalicijos sudėtį, dėl kurios ir žada spręsti socialdemokratai.
„Bet kuriuo atveju, jeigu tokie priekaištai (ministrui – BNS) yra, iki šiol tie priekaištai kažkodėl skleidžiami anoniminių šaltinių“, – teigė šalies vadovas.
Bet kuriuo atveju, jeigu tokie priekaištai yra, iki šiol tie priekaištai kažkodėl skleidžiami anoniminių šaltinių.
„Tie priekaištai yra labai abstraktūs, neva kažkas yra ne taip, bet kuomet pasižiūri į Vyriausybės programą ir matai realią ministro veiklą, aš, tiesą sakant, nepastebiu esminių neatitikimų“, – pridūrė jis.
„Manau, kad reikėtų susikoncentruoti į tuos tikrai svarbius sprendimus, kurie, tikiu, valdančiojoje koalicijoje netrukus gims, ir judėti toliau“, – kalbėjo G. Nausėda.
BNS rašė, kad anksčiau ketvirtadienį premjerė Inga Ruginienė pareiškė pasitikinti K. Budriu ir mananti, jog jis dirba gerai.
Prieš kelias savaites socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius „Lietuvos ryto“ televizijai sakė pasigendantis užsienio reikalų ministro ryžto labiau atliepti socdemų politiką, tačiau dėl to K. Budrio ateitis poste nėra svarstoma.
Šeštadienį renkasi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba. Per šį posėdį apsispręsti dėl koalicijos ateities M. Sinkevičius žadėjo nuo gegužės, kai buvo išrinktas partijos pirmininku.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
(be temos)
(be temos)