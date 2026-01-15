Nausėda: poligonui pasirinkta strategiškai tinkamiausia vieta

„Čia yra ta vieta, kurią mes vadiname Suvalkų koridoriumi. Tai yra vieta, kurioje susikerta Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos sienos. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų mes ir ateityje vykdysime nemažai bendrų veiksmų su Lenkijos partneriais, kadangi toks yra mūsų prioritetas“, – ketvirtadienį susitikime sakė šalies vadovas.
Pasak jo, tai buvo pagrindinis argumentas, renkantis vietą naujam poligonui.
„Taip, gali būti ir kitų argumentų. Vienas iš tų argumentų buvo, kad čia yra nemažai valstybinės žemės, yra mažesnis poreikis paimti privačios nuosavybės iš privačių rankų. Tai taip pat buvo svarbus argumentas, tačiau jeigu reikėtų juos lyginti tarpusavyje, pirmas argumentas be jokios abejonės nusvertų“, – kalbėjo prezidentas.
Jis pabrėžė, kad nors Lietuvoje yra devyni poligonai, iš jų platesnio masto pratyboms tinkami tėra du.
„Tai – Pabradė ir Rūdninkai. Kol kas Rūdninkai dar nebaigti. Pabradė yra skirta jau mano minėtiems Jungtinių Amerikos Valstijų batalionams, Rūdninkai yra skirti ateinančiai Vokietijos brigadai kartu su kariniu miesteliu, nes dalis karių ten ir gyvens“, – aiškino šalies vadovas.
„Kur bus mūsų nacionalinė kariuomenė, Lietuvos kariuomenė? Ir čia iškyla klausimas, kad mes tikrai neturime Lietuvoje tinkančio didesnio dydžio karinio vieneto pratyboms poligono“, – pridūrė jis.
G. Nausėda tikino, kad iš viso buvo svarstomi septyni variantai, iš kurių išsirinktas geriausiai atitinkantis gynybinius poreikius.
Prieš šalies vadovo įžanginį žodį pristatytas trumpas vaizdo įrašas apie gyvenimą Kapčiamiestyje, po jo – savo poziciją įgarsino asociacijos „Kapčiamiesčio bendruomenės giria“ pirmininkas Tomas Ramanauskas.
Jis ragino stabdyti poligono kūrimo procesą, grąžinti procesą į pradinę padėtį, „siekiant išsamaus, racionalaus, konstruktyvaus naujo poligono poreikio pagrindimo, įskaitant bet neapsiribojant skaičiavimais ir dokumentais, o ne žodžiais“.
„Mes ne prieš gynybą ir saugumą. Bet, kaip Dievas ir gamta lėmė, Kapčiamiesčio teritorija natūraliai yra gynybinė siena su savo miškais, ežerais, upėmis ir pelkėmis. Tad siekiant racionaliai ir logiškai išnaudoti šį natūralų gynybos barjerą, papildomai reikėtų fortifikuoti pasienį su Baltarusija antidroninėmis sistemomis, drakono dantimis, minomis ir kita, taip nedarant žalos gamtai ir žmonėmis“, – kalbėjo T. Ramanauskas.
Savo ruožtu G. Nausėda teigė, kad Seimas šį klausimą svarstys 2026-ųjų pavasario sesijoje ir visiems aspektams – ir aplinkosauginiams, ir kompensacijų mokėjimui, ir kitiems – bus skirtas deramas ir rimtas dėmesys.
„Kalbant apie klimato apsaugą, (...) mes turbūt truputį kartais šiek tiek skirtingai įsivaizduojam planus, kurie yra poligone numatyti. Šiandien mes kalbam apie tai, kad reikalingas tiktai minimalus miško kirtimas ten, kur tikrai neįmanoma išvengti to kirtimo“, – sakė G. Nausėda.
„Ir tai yra iš esmės tiktai šaudyklų teritorijos, kurios yra pakankamai nedidelės žvelgiant iš viso poligono dydžio, ir tie manevriniai takai, kurie reikalingi judėti sunkiajai technikai. Viskas“, – pridūrė jis.
Kartu su G. Nausėda atvyko krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, ekonomikos ministras Edvinas Grikšas, aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, prezidento patarėjai – Deividas Matulionis, Ramūnas Dilba, kariuomenės atstovai.
Dar prieš susitikimą prie Kapčiamiesčio bendruomenės namų buriavosi keliasdešimt žmonių, dalis jų skandavo „Poligonui ne!“.
