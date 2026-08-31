Nausėda prabilo apie CŽA vadovo vizitą Maskvoje

„Gerbdamas, kad šiuo atveju Jungtinės Amerikos Valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampai mažinti regione“, – žurnalistams Vilniuje sakė šalies vadovas.
„Ir labai tikiuosi, kad ši žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku“, – pridūrė jis.
Praėjusią savaitę Maskvoje netikėtai apsilankė JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Johnas Ratcliffe'as (Džonas Ratklifas).
JAV leidinys „The Wall Street Journal“ rašė, kad CŽA direktorius atvyko į Maskvą, nes Jungtinės Valstijos surinko žvalgybos duomenų apie ankstyvuosius Rusijos pasirengimus galimai karinei mobilizacijai.
Tikiuosi, kad ši žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku.
Tuo metu leidinys „Politico“ rašė, kad J. Ratcliffe'as, lankydamasis Maskvoje, įspėjo Rusijos pareigūnus, kad jie neaštrintų konflikto su JAV sąjungininkais NATO, be kita ko, su Estija, Latvija ir Lietuva.
„Neslėpkime, kad susitikimas buvo neatsitiktinai organizuotas ir norėta perduoti tam tikras žinutes, kurios šiuo metu turėjo būti perduotos“, – sakė G. Nausėda.
Kita vertus, jis teigė, jog šiam susitikimui „per daug yra suteikiama dėmesio“.
„Taip, jis yra svarbus. Taip, tokie susitikimai nevyksta labai dažnai. Bet vis dėlto suvokime vieną dalyką, kad bendra saugumo situacija yra įtempta. To niekas neketina neigti. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju metu? Aš su tuo nesutikčiau“, – kalbėjo prezidentas.
„Manau, kad padėtis yra pakankamai įtempta nuo to laiko, kai Rusija patiria labai galingus Ukrainos smūgius savo šalies gilumoje, ir tai tam tikra prasme stumia Kremliaus režimą į kampą“, – pridūrė šalies vadovas.
„O, kaip jūs žinote, užspaustas kampe žmogus – arba ne žmogus – visada gali mėgintis smogti atgal ir sukelti tam tikrą papildomą grėsmę“, – pabrėžė G. Nausėda.
Taip jis kalbėjo Europoje dažnėjant incidentams dėl to, ką Vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu.
Anksčiau pranešta, jog žvalgyba įspėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus.
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