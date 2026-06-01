 Nausėda su Ukrainos premjere aptarė dvišalius santykius ir saugumo situaciją regione

Nausėda su Ukrainos premjere aptarė dvišalius santykius ir saugumo situaciją regione

2026-06-01 17:03
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda priėmė į Lietuvą atvykusią Ukrainos ministrę pirmininkę Juliją Svyrydenko. Susitikimo metu politikai aptarė valstybių dvišalius santykius, paramą Ukrainai, saugumo situaciją regione, Ukrainos europinės integracijos procesą bei šios šalies atstatymo ir atsparumo stiprinimo klausimus. 

Šalies vadovas G. Nausėda akcentavo, jog Lietuva ir toliau nuosekliai rems Kyjivą visose srityse – nuo karinės ir gynybos pramonės iki atstatymo, energetinio atsparumo, švietimo ir institucijų stiprinimo.

Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Lietuva Ukrainai skiria ilgalaikę karinę paramą, siekiančią ne mažiau nei 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) per metus, taip pat tęsia paramą energetikos sektoriui, reabilitacijos ir reintegracijos programoms bei Ukrainos vaikų grąžinimo iniciatyvoms.

Kalbėdamas apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje, prezidentas pabrėžė siekį Lietuvoje kuo greičiau pradėti Ukrainos dronų ir antidronų gamybą, taip pat akcentavo poreikį sklandžiai įgyvendinti neseniai pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą gynybos pramonės srityje. Tai, pasak G. Nausėdos, yra Lietuvos prioritetas, kuriam bus skiriama daug dėmesio.

Aptariant saugumo situaciją regione, prezidentas taip pat pabrėžė augančias hibridines ir karines grėsmes, įskaitant incidentus Baltijos regione, ragino Ukrainą glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos institucijomis dėl bendrų saugumo grėsmių regione.

Susitikime taip pat aptartas Ukrainos kelias į Europos Sąjungą (ES). Prezidentas pabrėžė Lietuvos paramą Ukrainos narystei ES iki 2030 metų, be tarpinių alternatyvų, ir ragino spartinti reformas bei teisėkūros procesus.

Kaip skelbta, pirmadienį į Lietuvą oficialaus vizito atvyko Ukrainos Vyriausybės vadovės delegacija, kuri dalyvavo bendrame abiejų šalių ministrų kabinetų posėdyje, lankėsi Seime, susitiko su prezidentu G. Nausėda. 

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Julija Svyrydenko
Ukraina

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Komentarai

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Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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0
komuniaga LTSR
Vagys pasidalino pavogtus is liaudies pinigus. Tiktai idomu kuris kuri/kuria pi.s.o ???. Atrodo kad musu degeneratas yra hoholu chalujus ir vergas.
2
0
Alio
Ei, kodėl Lietuvoje yra stabdoma dronų gamyba ir visiškai neruošiama civilinė apsauga? Kur taškomi milijardai?
3
-1
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