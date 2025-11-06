Navicko profsąjungai organizuojant mitingą, ministrė juos pakvietė susitikti

„Ministrė iš karto po mūsų pranešimo paskelbimo paskambino ir kalbėjo apie tai, kad norėtų susitikti, kalbėtis“, – Eltai sakė LŠDPS vadovas Andrius Navickas.
„Nežinau, ar jis (susitikimas – ELTA) bus, ar nebus, dar neturime galutinio patvirtinimo. Jis planuojamas kitą savaitę“, – kalbėjo profsąjungos lyderis.
A. Navickas tikina, jog jo vadovaujama LŠDPS yra pasirengusi konstruktyviai diskusijai su ministerija.
„Be jokios abejonės, mes linkę konstruktyviai kalbėtis. Klausimas, kiek bus norima girdėti“, – sakė jis.
ELTA dėl komentaro šia tema ketvirtadienio rytą kreipėsi ir į pačią ŠMSM, tačiau ministerija atsakymo vis dar nepateikė.
Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą LŠDPS pranešė, kad tarp ŠMSM bei Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pasiektas susitarimas nuo kitų metų rugsėjo 1 d. mokytojų algas kelti 11,5 proc. neatitinka visų švietimo sistemos darbuotojų interesų. Todėl LŠDPS priklausantys švietimo sistemos darbuotojai lapkričio 19 d. ketina rinktis į mitingą.
