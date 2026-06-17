Nuolaida Pekinui: Lietuva sutiko su laikinojo reikalų patikėtinio biuro įsteigimu

„Jau žengtas tam tikras žingsnis, galbūt šiek tiek ir nusilenkimas Kinijai. Mes žinome, kad Kinijos ambasada išvažiavo čia iš Lietuvos, siūlė įsteigti laikinąjį reikalų patikėtinio biurą, bet mes atsisakėme. (...) Dabar turbūt čia neatkleisiu didelės paslapties, nes Lietuva yra pasiūliusi, kad dabartiniame etape Lietuva sutinka įsteigti tą laikinąjį reikalų patikėtinio biurą“, – Žinių radijui trečiadienį sakė R. Motuzas.
Kaip skelbė BNS, ginčas tarp Pekino ir Vilniaus įsiplieskė 2021 metų rudenį, kai Lietuva leido Taivanui sostinėje atidaryti Taivaniečių atstovybę.
Pekinas tame įžvelgė Lietuvos paramą Taivano mėginimams veikti kaip nepriklausomai valstybei. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu.
Tuomet Kinija vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio, pervadino savo ambasadą Lietuvoje „laikinojo reikalų patikėtinio biuru“, atitinkamai vadina ir Lietuvos atstovybę Pekine.
Remdamasi šiuo statuso pakeitimu Lietuva atsisakė išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, kurie siekia akredituotis kaip dirbantys „Laikinojo reikalų patikėtinio biure“.
Dėl to nuo praėjusių metų gegužės Lietuvoje nebeliko nė vieno Kinijos diplomato.
Pasak R. Motuzo, dabar sutarta teikti konsulinę pagalbą, tai, politiko teigimu, pradžiugino šalies verslo atstovus.
„Anksčiau mes patys neteikėme tų paslaugų Kinijos Respublikos piliečiams, protestuodami prieš tai, kad kinai mus taip nubaudė. Dabar yra sutarta su kai kuriomis ES valstybėmis, pritarusi yra Kinijos užsienio reikalų ministerija, kad Kinijos piliečiai ar mūsų (piliečiai – BNS), gyvenantys mišriose šeimose, kurie važiuoja į Lietuvą, gali gauti vizas Pekine ir kituose miestuose Kinijos“, – dėstė R. Motuzas.
„Labai verslas dėl to apsidžiaugė, nes kai kurie Kinijos specialistai aptarnauja tam tikras įmones ar įrenginius ir taip toliau“, – pridūrė jis.
Kamuolys dėl santykių gerinimo dabar Kinijos pusėje, sakė parlamentaras.
„Lietuva pasiūlė, šiek tiek padarė nuolaidų ir šiuo metu yra laukiama iš Kinijos atsakymo“, – teigia R. Motuzas.
Naujausi komentarai