Olekas: būtų geriausia, jei Matjošaitytė iš VRK pasitrauktų pati

„Aš manau, kad būtų geriausia, jeigu ponia Laura pati parašytų pareiškimą ir tą problemą išspręstų. (...) Jeigu tokio pareiškimo nesulauksime, tai tada svarstysime kitas priemones“, – Seime žurnalistams antradienį sakė J. Olekas.
Paklaustas, ar pats ketina inicijuoti nepasitikėjimą ja, parlamento vadovas ragino „palūkėti kelias dienas“.
„Bet aš laukčiau jos pareiškimo“, – kalbėjo jis.
J. Olekas teigė pastarosiomis dienomis su L. Matjošaityte nebendravęs.
Kaip rašė BNS, opoziciniai konservatoriai ir liberalai pirmadienį paskelbė inicijuojantys nepasitikėjimą L. Matjošaityte, kai paaiškėjo, kad ji, būdama advokate, teikė konsultacijas partijai „Nemuno aušra“ ir siekė tai nuslėpti.
Opozicija ketina Seimui siūlyti atleisti VRK narę iš pareigų.
Seimo liberalai pranešė taip pat kreipęsi į Teisingumo ministeriją prašydami įvertinti, ar partiją slapta konsultavusi L. Matjošaitytė nepažeidė viešųjų ir privačių interesų.
L. Matjošaitytę VRK nare paskyrė Seimas.
BNS skelbė, kad L. Matjošaitytė, būdama advokate, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją „Nemuno aušra“ ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Apie tai pirmadienį pranešė naujienų portalas „Delfi“.
Jo žiniomis, 2024 metų rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške ji paprašė „aušriečio“ perkelti jos rengtą atsakymą ant R. Puchovičiaus sukurto „Word“ dokumento, „kad neliktų mano metaduomenų“.
Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo.
Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Ji atsisako komentuoti profesinių santykių su „Nemuno aušra“ detales, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptimi.
VRK šiuo metu aiškinasi opozicinės „Nemuno aušros“ gautų konsultacijų iš L. Matjošaitytės apimtį.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisijos narės pareigas ji grįžo jos kandidatūrą pateikus „Nemuno aušros“ deleguotam tuometiniam teisingumo ministrui Rimantui Mockui.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
VRK narė tvirtino, kad šie balsavimai nesudarė jai interesų konflikto ir pagrindo nusišalinti, nes sugrįžusi dirbti į komisiją neteikia konsultacijų politinėms organizacijoms.
Naujausi komentarai