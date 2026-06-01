Olekas sako, kad atsakymas dėl koalicijos su „Nemuno aušra“ jau aiškus

„Įvykęs faktas, kad darbai tęsiami, tie sprendimai, kurie reikalingi priimti, yra priimami. Matysime, jeigu bus kokių nors pasikeitimų, tada pranešime“, – pirmadienį Seime žurnalistams sakė jis.
„Seimas dirba labai intensyviai, koalicija ir socialdemokratai dirba, pilna birželio darbotvarkė. Manau, kad mes priimsime tuos sprendimus, kuriuos buvome įsipareigoję padaryti šią pavasario sesiją“, – tvirtino politikas ir pridūrė, kad viskas vyksta pagal planą.
Socialdemokratai šeštadienį rengia tarybos posėdį, kuriame planuoja aptarti koalicijos klausimą.
BNS rašė, kad diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą.
Be to, situaciją vis aštrina „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai. Naujausias jų – apie rudenį Lietuvoje esą planuojamą valstybės perversmą.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų.
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