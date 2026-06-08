Olekas susitiks su LŽS ir MRF vadovybe: aptars komunikaciją svarstant LRT pataisas

Taip pat ketinama pasidalinti įžvalgomis apie kilusius iššūkius ir aptarti galimybes stiprinti konstruktyvų bendradarbiavimą ateityje.
„Demokratijai reikalinga ne tik laisva žiniasklaida, bet ir pagarbus, atviras dialogas tarp visų viešojo gyvenimo dalyvių. Tikiu, kad kalbėdamiesi galime geriau suprasti vieni kitus ir rasti sprendimus, kurie stiprintų visuomenės pasitikėjimą“, – pranešime cituojamas J. Olekas.
„Šiandien tarp pirmosios ir ketvirtosios valdžių yra nemažas atstumas, tačiau tai nereiškia, kad esame priešai. Nepaisant nuomonių įvairovės, mus vienija bendras valstybės kūrimo reikalas, dėl kurio turime pamiršti smulkias ambicijas ir merkantilinius interesus. Praėjęs pusmetis parodė, kad mes, žurnalistai, demokratišką valstybę kuriame ne traukdamiesi iš dialogo, o stengdamiesi suprasti, kas iš tiesų vyksta valstybėje, ir padėdami ieškoti susitarimo kelių“, – pažymi A. Antanaitis.
Susitikimo metu taip pat planuojama diskutuoti apie teisėkūros iniciatyvas, skirtas kovai su dezinformacija stiprinti, žiniasklaidos finansavimo klausimus bei žiniasklaidos pasirengimą veikti krizių ir ekstremaliųjų situacijų metu.
Susitikime bus pristatyta LŽS iniciatyva dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pasirengimo galimai valstybės krizei, vadinamajai valandai X, bei aptarta, kokios valstybės pagalbos šiam pasirengimui galėtų reikėti.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Už projektą balsavo 77 Seimo nariai, prieš buvo 1, susilaikiusių nebuvo. Parlamento opozicijos atstovai nusprendė nedalyvauti balsavime.
Įstatymo pataisas paruošė Seimo pirmininko vadovaujama darbo grupė. Vėliau projektas buvo pakoreguotas Seimo Kultūros komitete.
Naujajame įstatymo projekte atsiras LRT misijos apibrėžimas, numatyti pokyčiai Taryboje, Valdybos atsiradimas, pakeitimai dėl generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko.
(be temos)