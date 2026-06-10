Olekas viliasi greitų derybų su demokratais dėl darbo koalicijoje

„Derybos visada yra sudėtingas dalykas. Tam ir yra derybos, reikia apginti savo poziciją, bet aš tikiuosi, kad sutarimas bus rastas gana greitai, nes tam tikri kalbėjimai vyko jau kurį laiką, mes susitikdavom ir kai kurie dalykai yra apšnekėti, aptarti ir, matyt, derybininkai suras galutines formuluotes“, – Žinių radijui trečiadienį sakė politikas.
J. Oleko teigimu, derybos galėtų trukti maždaug savaitę.
„Galvoju, kad kitą savaitę bus viskas sutarta. Ir tada priklausys nuo to, kaip sklandžiai mes gausime prezidento palaikymą ir patvirtinsim Vyriausybės programą. Tai, labai idealiu variantu, gali užtekti ir pirmos liepos savaitės, o jeigu šiek tiek reikės ilgesnių pasvarstymų, tai gali užsitęsti ir beveik visą liepos mėnesį“, – svarstė socdemas.
Kalbėdamas apie pokyčius Seime, J. Olekas atmetė galimybę, jog iš koalicijos metamos „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis galėtų tapti jo pavaduotoju, net jei frakcija jį ir siūlytų.
„Seimo pirmininko pavaduotojus, konkrečius žmones, pasiūlo Seimo pirmininkas“, – kalbėjo parlamento vadovas.
Kaip rašė BNS, socialdemokratams praėjusią savaitę nutarus šalinti iš valdančiosios koalicijos „Nemuno aušrą“, pradėtos derybos dėl naujos daugumos su demokratais, koalicijoje išlaikant ir „valstiečius“.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai, be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš LSDP, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Naujausi komentarai