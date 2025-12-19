Opozicija: Lietuva dreifuoja vertybiškai

Opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad sprendimas – politinis, o Lietuva su tokia politika dreifuoja.
„Tai nėra techninis klausimas, tai yra politinis apsisprendimas Ingos Ruginienės Vyriausybės ir tai yra apsisprendimas, kuris labai aiškiai parodo, kad Lietuva dreifuoja vertybiškai, dreifuoja užsienio politikos kontekste“, – žurnalistams penktadienį Seime sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Ji teigė mananti, kad šis sprendimas gali lemti, jog opozicionieriai nebenorės tęsti savo veiklos Lietuvoje.
„Labai nerimauju, (...) Vilnius taps tokia provincija realiai, nes nei atskristi čia užtikrintai gali, nei demokratinės opozicijos atstovai čia nori būti. Ir dėl ko taip yra? Dėl to, kad kažkam Vyriausybėje pasirodė, kad tai yra pigaus populiarumo suteiksiantis galbūt klausimas“, – aiškino ji.
Tuo metu demokratas Lukas Savickas sakė įtemptoje geopolitinėje situacijoje norėtų, jog demokratinėms jėgoms veikti būtų užtikrinamas saugumas.
„Geopolitinė aplinka yra įtempta ir šiame kontekste norėtųsi matyti, kad Lietuva toliau išlieka šalimi, kurioje telkiamos yra demokratinės jėgos, joms sudaromos saugios, užtikrintos sąlygos veikti. Ir šie sprendimai man tikrai neatrodo tik techniniai, jie turi tam tikrą politinį poskonį“, – tvirtino L. Savickas.
Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis kiek anksčiau BNS patvirtino, jog S. Cichanouskajos apsaugos perėmimas į policijos rankas įvyks „šiomis dienomis“. Iki šiol baltarusę saugojo Vadovybės apsaugos tarnyba.
Apie ketinimą sumažinti S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos lygį paskelbta spalį.
Specialistai anksčiau svarstė, kad apsaugos pokyčiai reiškia, jog S. Cichanouskajos namai ir biuras lieka saugomi, tačiau baltarusių opozicijos lyderė netenka asmeninės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje.
Anksčiau žiniasklaida skelbė, kad pakeitus apsaugos lygį S. Cichanouskaja persikeltų gyventi ir dirbti į Lenkiją.
Diplomatinis S. Cichanouskajos patarėjas Dzianisas Kučinskis tada sakė, kad vis dar laukiama galutinio sprendimo dėl apsaugos Lietuvoje.
Tuo metu pati S. Cichanouskaja šią savaitę teigė besideranti su Lietuva dėl apsaugos organizavimo ir pabrėžė nenorinti palikti Lietuvos.
