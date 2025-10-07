Opozicija: „Nemuno aušra“ kelia grėsmę ne tik žodžio laisvei

„Kviečiame jus pasinaudoti galiomis valdančiajai koalicijai ir aiškiai pasakyti, jog Kultūros ministerija yra per daug jautri ir svarbi, kad ją būtų galima palikti populistinei, destruktyviai ir sumaištį valstybės politiniame lauke keliančiai partijai „Nemuno aušra“, bei siekti šios ministerijos perdavimo kitai valdančiosios daugumos politinei partijai“, – nurodoma dokumente.
Tokį patį raginimą yra išsakiusi ir sekmadienį visoje šalyje įspėjamojo streiko akciją surengusi kultūros bendruomenė. Ji toliau reikalauja, kad Kultūros ministerijai vadovautų ne „aušriečių“ deleguotas žmogus, ir žada tęsti protestus.
Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog ministerijų mainai įmanomi, tačiau šiuo metu apie tai nėra diskutuojama, tokie procesai, jo teigimu, gali užtrukti.
„Nemuno aušros“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius atsistatydino dar nesulaukęs sekmadienio įvykių. Šios politinės lyderis Remigijus Žemaitaitis nurodo, kad jį pakeisti siūloma viceministro pareigas turėjusiu eiti su partija nesusijusiu žmogumi, kuris yra žinomas kultūros bendruomenei.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio bei Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ frakcijų seniūnai sako, jog nėra prabangos „eksperimentuoti su Lietuvos valstybe ir jos kultūra“.
„Kultūros politikos kuravimo atidavimas destruktyviai, prorusiškumo neslepiančiai partijai „Nemuno aušra“ (...) kelia pagrįstą grėsmę valstybės kovai su informacinėmis grėsmėmis, žodžio laisvei ir apskritai valstybės įvaizdžiui tarptautinėje erdvėje“, – teigiama kreipimesi.
Jie taip pat nurodo esantys pasirengę palaikyti mažumos Vyriausybę, jeigu valdančiąją koaliciją būtų nuspręsta sudaryti be „aušriečių“.
