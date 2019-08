Palankiausiai žmonės vertina G. Nausėdą, antireitingo lyderis – A. Veryga

Reitingo viršūnėje – trys šalies prezidentai, tarp kurių naujasis šalies vadovas G. Nausėda išsiveržė į priekį, tuo tarpu tarp nepalankiausiai vertinamų politikų įvyko rokiruotė – „valstiečių“ lyderį Ramūną Karbauskį aplenkė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Pastarąjį mėnesį Ministrų Kabinetą formuojančio premjero Sauliaus Skvernelio palankaus vertinimo reitingas dar labiau sumenko ir toliau lieka neigiamas. Šiuo metu Vyriausybės vadovą palankiai vertina 42 proc. šalies piliečių ir 49 proc. teigia, kad premjero atžvilgiu jų nuomonė yra nepalanki.

Didžiausiu palankaus vertinimo reitingu gali pasigirti naujasis šalies vadovas G. Nausėda – jį palankiai vertina 85 proc. ir nepalankiai 9 proc. gyventojų. Lyginant su birželio mėnesį atlikta apklausa, G. Nausėdos palankus vertinimas išaugo 7 procentais. G. Nausėda pirmą kartą nuo 2008 metų balandžio mėnesio (kai pirmą kartą pateko tarp patikimiausių šalies visuomenės veikėjų) pakilo į pirmą vietą tarp analizuojamų 30 populiariausių Lietuvos politikų ir visuomenės veikėjų.

Po naujojo šalies vadovo iš karto rikiuojasi prezidentas Valdas Adamkus. Į buvusį valstybės lyderį palankiai žvelgia 83 proc., o 10 proc. jį vertina skeptiškai.

Kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė yra trečioje reitingo vietoje. Lyginant su birželio mėnesio apklausa, 6 procentiniais punktais sumažėjo palankiai vertinančių buvusią šalies vadovę. Ją palankiai vertina 64 proc. ir nepalankiai – 30 proc.

Įdomu tai, kad lyginant su ankstesniais tyrimais (nuo 1993 metų) G. Nausėdos rezultatas yra ketvirtas tarp visų Lietuvos politikų – aukštesnius vertinimus turėjo tik prezidentas V. Adamkus (1999 metų gegužę jį palankiai vertino 91 proc. ir 6 proc. – nepalankiai), prezidentė Dalia Grybauskaitė (2009 metų spalio-lapkričio mėnesiais ją palankiai vertino 89 proc. ir 6 proc. – nepalankiai) bei Rolandas Paksas (89 proc. jį vertino palankiai ir 5 proc. nepalankiai, kai 1999 metų lapkritį jis atsisakė pasirašyti sutartį su amerikiečių bendrove „Williams“ ir atsistatydino iš premjero pareigų).

Liepos mėnesio apklausa taip pat parodė, kad naujos valdančiosios daugumos lyderių mėginimas įkalbėti Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį pasitraukti iš posto jo vertinimus pakėlė net 9 procentiniais punktais. Jį palankiai vertina 55 proc. ir nepalankiai – 31 proc.

Lyginant su birželio mėnesį atlikta apklausa, liepos 15-29 dienomis surinkti gyventojų nuomonių duomenys rodo, kad pastarąjį mėnesį 7 procentiniais punktais ūgtelėjo piliečių dalis, palankiai vertinanti Liberalų sąjūdžio pirmininką Eugenijų Gentvilą (šiuo metu palankiai vertina 37 proc. ir nepalankiai – 45 proc.) bei 5 procentiniais punktais pagerėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko R. Karbauskio vertinimas (atitinkamai 27 proc. ir 65 proc.).

Naujienų agentūros ELTA užsakymu Lietuvos-Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos Tyrimai“ atlikta apklausa rodo, kad per pastarąjį mėnesį 3 procentiniais punktais gyventojai palankiau įvertino diplomatą Vygaudą Ušacką (palankiai vertina 46 proc. ir nepalankiai – 32 proc.) ir Lietuvos centro partijos pirmininką Naglį Puteikį (palankiai vertina 30 proc. ir nepalankiai – 53 proc.). Ryškesnių palankaus vertinimo praradimų per pastarąjį mėnesį atlikta apklausa neužfiksavo. Vienintelių Seimo narės Ingridos Šimonytės bei Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus palankaus vertinimo reitingas smuktelėjo kiek ryškiau. Lyginant su birželio mėnesiu, 5 procentiniais punktais pablogėjo Seimo narės I. Šimonytės (palankiai vertina 46 proc. ir nepalankiai – 46 proc.) bei Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus vertinimas (palankiai vertina 38 proc. ir nepalankiai – 46 proc.). Taip pat 3 procentiniais punktais per pastarąjį mėnesį sumažėjo gyventojų, kurie palankiai vertina užsienio reikalų ministrą Liną Antaną Linkevičių. Šiuo metu „socialdarbiečių“ deleguotą ministrą palankiai vertina 51 proc. ir nepalankiai – 35 proc. šalies gyventojų.

Nepalankiausiai vertinamų politikų dešimtuke pasikeitė pirmosios vietos. Šio antireitingo lyderiu liepos mėnesį tapo A. Veryga. Ministrą nepalankiai vertino daugiau nei du trečdaliai šalies gyventojų (67 proc.). Palankiai apie šį politiką atsiliepiančių buvo 24 proc.

Iš karto po sveikatos apsaugos ministro nepalankiausiai vertinamų visuomenės veikėjų sąraše rikiuojasi „valstiečių“ lyderis R. Karbauskis. Jį nepalankiai vertina 65 proc. gyventojų ir 27 proc. – palankiai. Toliau – buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas. Jį nepalankiai vertina 64 proc. gyventojų ir 21 proc. – palankiai.

Nepalankiausia vertinamų asmenybių sąraše taip pat dabartinis konservatorių vadovas Gabrielius Landsbergis (63 nepalankiai ir 25 proc. – palankiai), prof. Vytautas Landsbergis (atitinkamai 61 proc. ir 30 proc.), buvęs europarlamentaras R. Paksas (60 proc. ir 27 proc.), diskusijų dėl rotacijos Seimo pirmininko poste epicentre atsidūręs „socialdarbiečių“ pirmininkas Gediminas Kirkilas (59 proc. ir 24 proc.), Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderis Valdemaras Tomaševskis (56 proc. ir 20 proc.), iš „valstiečių“ frakcijos Seime tai pasitraukiantis, tai vėl sugrįžtantis Lietuvos Centro partijos lyderis Naglis Puteikis (53 proc. 30 proc.), Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas (53 proc. ir 31 proc.), ir ekspremjeras Algirdas Butkevičius (53 proc. ir 34 proc.).

Pastarasis mėnuo Ministrų Kabinetą formavusiam premjerui S. Skverneliui taip pat nebuvo labai sėkmingas. Kol kas premjerą visuomenė vertina labiau nepalankiai nei palankiai. Šiuo metu palankiai premjerą vertina 42 proc. piliečių, 49 proc. – vertina nepalankiai.

Kitus viešojo dėmesio radare atsidūrusius veikėjus Lietuvos piliečiai buvo linkę vertinti labiau teigiamai.

Pastaruoju metu į palankiausiai vertinamų veikėjų penketuką įsiveržusį profesorių europarlamentarą Liudą Mažylį palankiai vertina 60 proc. ir nepalankiai 18 proc. gyventojų. Po jo rikiuojasi Kauno meras Visvaldas Matijošaitis (atitinkamai 56 proc. ir 27 proc.), V. Pranckietis (55 proc. ir 31 proc.), užsienio reikalų ministras L. Linkevičius (51 proc. ir 35 proc.), europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė (51 proc. ir 35 proc.), buvęs ambasadorius, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Vygaudas Ušackas (46 proc. ir 32 proc.), žurnalistas Edmundas Jakilaitis (46 proc. ir 33 proc.), I. Šimonytė (45 proc. ir 46 proc.), laikinai pareigas einantis Rokas Masiulis (44 proc. ir 35 proc.), "tvarkiečių" pirmininkas Remigijus Žemaitaitis (43 proc. ir 37 proc.), eurokomisaro kadenciją baigiantis Vytenis Povilas Andriukaitis (43 proc. ir 39 proc.).

Apklausa vyko 2019 m. liepos 15 - 29 dienomis. Tyrimo metu apklausti 1003 Lietuvos gyventojai (nuo 18 metų ir vyresni), apklausa vyko 111 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę. Tyrimų rezultatų paklaida iki 3 proc.