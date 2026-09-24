Parlamentarai planuoja svarstyti nepasitikėjimą VRK nare Laura Matjošaityte

Klausimas į plenarinio posėdžio darbotvarkę įtrauktas privaloma tvarka – surinkus 47 parlamentarų parašus.
Iniciatorių teigimu, viešai paskelbti duomenys apie L. Matjošaitytės teiktas konsultacijas „aušriečiams“, apie bandymą jas nuslėpti bei nenusišalinimas balsuojant dėl su šia partija susijusių klausimų „yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad L. Matjošaitytė nebeatitinka VRK nariui keliamo pasitikėjimo kredito“.
„Bendradarbiavimas nebuvo deklaruotas nei partijos, nei pačios L. Matjošaitytės, o siekis pašalinti autorystę atskleidžiančius metaduomenis rodo, kad ryšys su „Nemuno aušra“ buvo sąmoningai slepiamas jau nuo pat pradžių, o ne tapo žinomas dėl atsitiktinių aplinkybių“, – rašoma nepasitikėjimo pareiškime.
Seimo statutas numato, kad dėl nepasitikėjimo Seimo nariai balsuoja slaptai, o sprendimui priimti reikia daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų, tai yra mažiausiai 71.
BNS rašė, kad nepasitikėjimą VRK nare inicijavo per 30 Seimo narių iš konservatorių, liberalų, demokratų frakcijų.
Naujienų portalas „Delfi“ pranešė, kad L. Matjošaitytė, būdama advokatė, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją „Nemuno aušra“ ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti.
Portalo žiniomis, 2024 metų rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške ji paprašė „aušriečio“ perkelti jos rengtą atsakymą ant R. Puchovičiaus sukurto „Word“ dokumento, „kad neliktų mano metaduomenų“.
Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo.
Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Ji atsisako komentuoti profesinių santykių su „Nemuno aušra“ detales, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptimi.
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtina, kad L. Matjošaitytė partijos nekonsultavo, už tai atlygio negavo, o jos siųstas laiškas su atsakymo VRK projektu rengtas pačių „aušriečių“, esą buvusios VRK vadovės prašyta tik jį peržiūrėti.
VRK šiuo metu aiškinasi opozicinės „Nemuno aušros“ gautų konsultacijų iš L. Matjošaitytės apimtį. Savo tyrimo ėmėsi Lietuvos advokatūra, medžiagą renka Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė ėjo VRK pirmininkės pareigas. Į komisijos narės pareigas ji grįžo 2025 metų gegužę jos kandidatūrą pateikus „Nemuno aušros“ deleguotam tuometiniam teisingumo ministrui Rimantui Mockui.
Naujos sudėties komisija pernai sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimų, dalyje susilaikė.
VRK narė tvirtino, kad šie balsavimai nesudarė jai interesų konflikto ir pagrindo nusišalinti, nes sugrįžusi dirbti į komisiją neteikia konsultacijų politinėms organizacijoms.
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