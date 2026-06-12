Partijų atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą

„Redakcinė grupė iš esmės savo darbą baigė. Taip, kaip ir planavome, nereikėjo visos dienos, užteko vieno gero pusdienio. Iš esmės apimtyje, kas buvo susiję su turiniu, buvo trys skirtingi dokumentai: socialdemokratų, valstiečių žaliųjų ir mūsų. Nuosekliai perėjome per visas nuostatas, iš esmės iš trijų dokumentų pagaminome vieną ir jis nugulė į koalicinės sutarties projektą“, – žurnalistams penktadienį sakė demokratas Lukas Savickas.
„Visos pusės proporcingai, sakyčiau, padarydavo tam tikrų atsitraukimų, nuolaidų, kompromisų tam, kad judėtume į priekį“, – teigė politikas.
Pasak jo, dokumente dar yra apie dešimt nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai.
„Šiandien mes tą dokumentą atiduodame pirmininkams ir galutinį suderinimą dokumento jau jie, trys pirmininkai, tarpusavyje turės ir atlikti“, – teigė demokratas.
Anot L. Savicko, koalicinės sutarties projektą sudaro apie 16 puslapių.
Demokrato nuomone, didelių nesutarimų dėl sutarties nekilo.
„Sakyčiau, esminių nesutarimų tokių dalykų nėra, (...) bet yra tokios formuluotės, kurios, sakykime, atrodytų vieniems yra ypač svarbios, kiti galbūt norėtų šiek tiek kitaip. Tai neįvardinčiau šiandien tų nuostatų detaliai, bet sakyčiau, tai kažkokio pavojaus tolesniam derinimui nekelia, bet reikalauja politinio sutarimo“, – dėstė L. Savickas.
Jo teigimu, diskusijų kilo dėl įvairiausių sričių, dažniausiai, kaip vienos ar kitos partijos siūlymus finansuoti.
„Reikia įvertinti ir tą finansinę pusę tų sprendimų“, – sakė politikas.
L. Savickas tikėjosi, kad partijų lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį, tuomet į sutartį bus įrašytos ir asmenybės, atsakingos už jos įgyvendinimą – premjero ir Seimo pirmininko.
„Aš tikiuosi, kad tas procesas, jeigu juda į priekį, jis turėtų apimti kažkada ir asmenybių klausimą, nes tos dalys lieka taip pat pageltonintos“, – teigė demokratas.
„Mes juk už socialdemokratus negalime įrašyti, tai asmenybių klausimas“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, koalicijos derybų socialdemokratai ėmėsi po to, kai savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“ ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Dabar koalicija parlamente turi 80 atstovų. Dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
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