Po Mindaugo Sinkevičiaus žinios apie premjero postą – ir politiko tėvo reakcija

„Laukia neramus gyvenimo etapas, sunkus gyvenimo etapas, atsakomybės našta, daug problemų“, – žurnalistams antradienį Seime sakė politikas.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui vadovaujantis R. Sinkevičius tikino patarimų sūnui apsisprendžiant dėl siekio vadovauti Ministrų kabinetui nedalinęs, tačiau sėkmės palinkėjęs.
Paklaustas, ar sveikina tokį sūnaus sprendimą, jis teigė, jog tai priklausys nuo to, „kaip jam seksis“.
„Su sveikinimais palauksim“, – sakė parlamentaras.
„Manau, kad teisingas sprendimas. Jeigu jau tapai partijos pirmininku, tai esi atsakingas už tą politinę bendruomenę ir turi turėti instrumentus, kaip dirbti, kad ta politinė bendruomenė ir toliau išliktų valdžioje, stiprėtų, demokratėtų ir taip toliau“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičius Vyriausybės vadovo pareigose pakeis Ingą Ruginienę, premjere dirbusią nuo pernai rudens, kai naujasis Ministrų kabinetas buvo sudarytas po Gintauto Palucko atsistatydinimo.
Laiko kumščius, kad būtų geresnis premjeras nei Inga Ruginienė
Prezidentui Gitanui Nausėdai sakant, kad socialdemokratai per ilgai užtruko apsispręsdami pertvarkyti koaliciją, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad geriau, jog korekcijos atliktos dabar nei niekada.
„Geriau vėliau, negu niekada. Tokia yra patarlė. Galbūt galėjo anksčiau, galėjo vėliau, bet yra taip, kaip yra dabar“, – žurnalistams Seime antradienį sakė parlamento vadovas.
„Mes girdime, ką sako prezidentas, ir darome tuos darbus, kurie, man atrodo, yra reikalingi Lietuvai ir kuriuos prezidentas pabrėžė savo metiniame pasisakyme“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, šalies vadovas savo septintajame metiniame pranešime teigė, kad socdemams prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai, ir ragino siekti „sutarimo politikos“.
Socialdemokratai anksčiau birželį nusprendė pašalinti iš valdančiosios daugumos „Nemuno aušrą“, o vietoje jos į koaliciją pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
Socdemų lyderiui M. Sinkevičiui prieš pat metinį pranešimą paskelbus apie apsisprendimą tapti naujuoju premjeru, G. Nausėda teigė, kad ši pozicija yra „ne apie reitingus ir maudymąsi žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį“.
J. Olekas teigė „laikantis kumščius“, kad M. Sinkevičius būtų geresnis premjeras nei Inga Ruginienė.
„Tikiu, kad jis yra pasiruošęs tam darbui ir linkiu visokeriopos sėkmės“, – sakė parlamento vadovas.
Pasak jo, pokyčių Vyriausybės vadovo poste reikėjo siekiant turėti „tvirtesnę, vieningesnę bendrą koalicijos poziciją ir galbūt tvirtesnę lyderystę“.
Seimo pirmininko nuomone, kandidatai į naująjį Ministrų kabinetą dar turės praeiti ir G. Nausėdos filtrą.
„Manau, kad prezidentas atidžiai pažiūrės į siūlomus kandidatus. Bet tiek, kiek aš pažįstu tuos koalicijos rėmuose veikiančius asmenis, aš manau, kad tikrai koalicija yra pajėgi pasiūlyti kvalifikuotus, profesionalius žmones užimti tas labai svarbias pareigas“, – kalbėjo J. Olekas.
LSDP derybas dėl naujos daugumos su demokratais ir „valstiečiais“ tikisi baigti per šią savaitę. Tokia koalicija turėtų 75 atstovus Seime.
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