Po pertraukos Seimas balsuos dėl Bucevičiaus imuniteto naikinimo

Dėl imuniteto naikinimo Seimas turėjo apsispręsti dar rugsėjo 25-ąją vykusio vakarinio posėdžio metu, tačiau prieš balsuojant demokratui Domui Griškevičiaus paprašius padaryta pertrauka iki kito Seimo posėdžio.
Kadangi tuo metu plenarinių posėdžių salė tuo metu jau buvo aptuštėjusi, baimintasi, jog nepakaks balsų panaikinti S. Bucevičiaus imunitetą.
Konstitucija numato, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Teisinę neliečiamybę gali panaikinti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
Teisėsauga parlamentarui nori pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumento klastojimo, disponavimo tokiu dokumentu ir turto pasisavinimo.
Kaip yra sakiusi generalinė prokurorė Nida Grunskienė, „aušrietis“, būdamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariu, pateikė keturias galimai suklastotas išlaidų ataskaitas ir taip neteisėtai įgijo daugiau nei 800 eurų.
Teisėsaugos duomenimis, dirbdamas 2019–2023 metų kadencijos savivaldybės taryboje politikas į kompensuotinas išlaidas įtraukė kvitus, apmokėtus ne paties, o septynių juridinių, šešių fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir viena užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
S. Bucevičiaus teigimu, nepaisant to, kad jis laikėsi numatytų tvarkų, susidariusi situacija skaudina. „Aušrietis“ taip pat sakė žalą jau patyręs dėl prarastos reputacijos ir pasitikėjimo bei kvestionuoja bausmės proporcingumą.
Naujausi komentarai