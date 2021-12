Nepriekaištingos reputacijos teisėją siūlo atleisti dėl ilgai užtrukusio gydymo po insulto

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, buvęs prezidento Valdo Adamkaus patarėjas, pastaruosius dešimt metų dirbęs Aukščiausiajame Teisme, A. Abramavičius, anot kolegų, visuomet žavėjo puikiu humoro jausmu.

„Tai ne tik teisėjas, bet ir puikus dėstytojas, žmogus, kolega. Ir kompetentingas, ir universitete gerbiamas ir mėgstamas. Charizmatiškas, neeilinis teisėjas“, – atviravo Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė.

Nepaisant nepriekaištingos reputacijos, Teisėjų taryba siūlo atleisti 59 metų A. Abramavičių iš pareigų. Priežastis – ilgai užtrukęs gydymas po insulto.

„Iš duomenų mes negalime daryti jokios prielaidos, kad yra kažkokia tikimybė, jog teisėjas sugrįš į pareigas, galės dirbti arba bent jau kad tai būtų galima prognozuoti protingu laiku. Iš esmės jis jau dabar nedirba beveik metus“, – sakė S. Rudėnaitė.

Armanas Abramavičius. / V. Skaraičio / BNS nuotr.

Anot A. Abramavičiaus artimųjų, teisėjui siūlymas atleisti buvo netikėtas.

„Jis buvo nustebęs, kai sužinojo, kad jo nelauks. Jis labai kabinosi į gyvenimą, tikrai labai stengėsi. Parašė ir pareiškimą pirmininkei. Na, ką darysi“, – šnekėjo buvusi A. Abramavičiaus žmona Aušra Abramavičienė.

Teisėjų tarybą pasiekė vaizdo įrašas, kuriame į kolegas kreipiasi pats A. Abramavičius, prašydamas patarti prezidentui jo neatleisti. Įrašą išklausiusi Teisėjų taryba sprendimą dėl teisėjo likimo buvo atidėjusi daugiau nei mėnesiui. Teisėjui buvo išrašytas siuntimas pasitikrinti sveikatos, tačiau A. Abramavičius, anot pirmininkės, apie sveikatą papildomų dokumentų nepateikė.

„Įstatymiškai gali ir palaukti. Žmogus tikrai labai sveiksta, tiesiog iš mirties nagų išlipęs po tokios sunkios operacijos, kur visi sakė, kad bus daržovė. O dabar taip yra... Tiesiog liūdna, kad kolegos taip nubalsavo“, – apgailestavo A. Abramavičienė.

Teisėjo dukra LNK žinioms parašė, kad jos tėtis sparčiai sveiksta.

„Aš tik noriu pabrėžti, kad niekas nedirbs taip atsidavusiai ir sąžiningai, kaip dirbo tėtis. Tai išskirtinės sąžinės, etikos, padorumo ir principų žmogus. Dėl tėčio sąžiningumo kentėjo visa mūsų šeima, nes dirbti bylose, kur reikia bausti nusikaltėlius, yra rimtas iššūkis ne tik teisėjui, bet ir visai šeimai. Bet tėčiui teisingumas buvo aukščiau už viską“, – tikino ji.

Anot Teisėjų tarybos pirmininkės, pasveikęs teisėjas būtų laukiamas darbe.

„Gyvenimas yra gyvenimas. Linkime kolegai sveikatos. Jei toks stebuklas įvyktų ir jis pasveiktų, tai prioritetiškai jis galėtų pretenduoti atgal į pareigas ir niekas tuo nesuabejotų“, – kalbėjo S. Rudėnaitė.

Pagal įstatymus, atleisti teisėjui pakanka, jei per vienus metus jis serga daugiau nei 120 dienų iš eilės ar daugiau nei 140 dienų per metus. Teisėjų tarybai pasiūlius prezidentui atleisti A. Abramavičių, dėl to dar turės balsuoti Seimas.