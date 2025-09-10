Poderskio elgesys sukėlė pasipiktinimą: prezidentui – akibrokštai

„Negali ministrų vietoje sėdėti asmenys, kurių nėra prezidento dekrete“, – sakė liberalas Simonas Kairys.
„Čia Etikos ir procedūrų komisijos vertas klausimas“, – pridūrė jis.
Demokratės Agnės Širinskienės teigimu, pagal Seimo statutą Seimo posėdyje, kuriame pateikiama Vyriausybės programa, turi dalyvauti naujai sudarytos Vyriausybės nariai.
„Salėje ant ministro kėdutės sėdi Poderskis, kurio nėra prezidento dekrete, tai yra ir naujoje Vyriausybėje. Akibrokštai prezidentui nuo pat pirmųjų dienų“, – „Facebook“ paskyroje rašė parlamentarė.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra paskyręs 12 ministrų iš 14. „Nemuno aušra“ teikia Povilo Poderskio kandidatūrą toliau vadovauti Aplinkos ministerijai, tačiau valstybės vadovas dar nėra priėmęs sprendimo dėl jo.
Seimo posėdžiui pirmininkavęs socialdemokratas Juozas Olekas teigė, kad ir P. Poderskis, ir kiti laikinosios Vyriausybės nariai, kurie dar eina pareigas, yra atvykę į Seimo rudens sesijos darbų programos pristatymą.
Netrukus po to P. Poderskis išėjo iš Seimo salės.
„Atėjau, nes man reikia būti kitu klausimu, dėl Seimo rudens sesijos darbų programos“, – žurnalistams sakė ministras.
Jo teigimu, atvykti į Seimo posėdį jį pakvietė laikinasis premjeras Rimantas Šadžius.
„Nėra blogų intencijų, kad kaip nors savo sėdėjimu įsirašysiu į tą dekretą (dėl ministrų skyrimo – BNS). Mus pakvietė laikinasis premjeras, jis sakė, kad reikia sėdėti ir laukti klausimų“, – tvirtino P. Poderskis.
Trečiadienį Seimas pradėjo rudens sesiją. Plenarinio posėdžio darbotvarkėje numatytas ir dvidešimtosios Vyriausybės programos pateikimas, ir būsimos Seimo sesijos darbų programos pristatymas.
