 Premjeras: Lietuva iki 2027 m. pabaigos sudarys visas sąlygas Vokietijos brigados dislokavimui

Premjeras: Lietuva iki 2027 m. pabaigos sudarys visas sąlygas Vokietijos brigados dislokavimui

2026-10-05 22:15
ELTOS inf.

Lietuva iki 2027 m. pabaigos įgyvendins visus įsipareigojimus ir sudarys sąlygas šalyje dislokuoti visiškai kovai pasirengusią Vokietijos brigadą, susitikime su šios šalies gynybos ministru Borisu Pistoriusu teigė premjeras Mindaugas Sinkevičius.

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<span>Premjeras: Lietuva iki 2027 m. pabaigos sudarys visas sąlygas Vokietijos brigados dislokavimui</span>
Premjeras: Lietuva iki 2027 m. pabaigos sudarys visas sąlygas Vokietijos brigados dislokavimui / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

Kaip pirmadienį pranešė Vyriausybė, darbo vizitu Berlyne viešintis premjeras su B. Pistoriusu aptarė Vokietijos brigados dislokavimą Lietuvoje, NATO rytinio flango gynybą ir oro gynybos pajėgumų stiprinimą.

M. Sinkevičiaus teigimu, Vokietijos brigadai reikalingos infrastruktūros vystymas vyksta pagal planą, o Lietuva lygiagrečiai stiprina ir nacionalinius gynybos pajėgumus.

„Vokietijos brigada Lietuvoje yra ne tik karinis pajėgumas – tai aiškus mūsų sąjungininkų ryžto ginti NATO rytinį flangą įrodymas. Kartu turime šį ryžtą paversti dar stipresniais pajėgumais ir dar didesniu pasirengimu“, – pranešime cituojamas premjeras.

Susitikime taip pat aptarta NATO rytinio flango saugumo situacija. Vyriausybės teigimu, Lietuva siekia, kad Aljanso gynybos planai būtų paremti realiais pajėgumais ir būtų spartinama oro gynybos priemonių plėtra rytiniame flange.

„Vykstant Europos saugumo sistemos transformacijai, turime išvengti pajėgumų spragų. Vokietijos lyderystė stiprinant Europos saugumą čia ypač svarbi“, – sakė M. Sinkevičius.

Premjeras ir Vokietijos gynybos ministras taip pat aptarė tolesnę paramą Ukrainai.

ELTA primena, kad Berlynas 2023 metų rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.

Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada pasieks 2027 metais.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
vokiečių brigada
NATO
rytinis flangas
Borisas Pistoriusas

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Alio
Ar Lietuvos KAM perka ginklus, ar tik stato viešbučius nesamai užsienio kariuomenei?
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