 Premjeras pagerbė Norvegijos Karaliaus Haraldo V atminimą

Premjeras pagerbė Norvegijos Karaliaus Haraldo V atminimą

2026-09-02 20:03
Gytis Pankūnas (ELTA)

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pagerbė Norvegijos Karaliaus Haraldo V atminimą, išreikšdamas užuojautą Norvegijos ambasadoje Vilniuje.

„Jo Didenybė Haraldas V buvo nuoširdžiai gerbiamas ir mylimas monarchas, kurio ilgametė tarnystė Norvegijai pasižymėjo atsidavimu, išmintimi ir giliu pareigos supratimu“, – sakoma premjero M. Sinkevičiaus užuojautoje.

Kaip nurodoma Vyriausybės pranešime spaudai, premjeras pabrėžė karaliaus Haraldo V lyderystę bei ištikimybę demokratiniams principams, kurie pelnė monarchui pagarbą Norvegijoje ir už jos ribų.

„Karalius Haraldas V atliko svarbų vaidmenį puoselėjant artimus ir draugiškus Lietuvos ir Norvegijos dvišalius santykius, reikšmingai prisidėjo prie tvirtų ryšių, kurie jungia mūsų tautas šiandien“, – sakoma Vyriausybės vadovo užuojautoje.

Praėjusią savaitę pranešta, kad eidamas 90-uosius metus, mirė Norvegijos karalius Haraldas V mirė praėjusią savaitę. Jis buvo vyriausias monarchas Europoje.

Haraldas V nuo rugpjūčio 17 d. buvo gydomas Oslo ligoninėje dėl hemolizinės anemijos. Šią ligą sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas, dėl kurio pasireiškia nuovargis ir dusulys.

 
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Lietuvos premjeras
Mindaugas Sinkevičius
pagerbė Haraldo V atminimą

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