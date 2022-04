Visos naujienos

Kai kituose rajonuose buvo uždaromi kultūros centrai, bibliotekos, Kauno rajonas visa tai išsaugojo. Be to, visos kultūros įstaigos šiandien dirba atnaujintose, suremontuotose, patogiose patalpose. Dėl to pakaunės kultūros laukas yra išties derlingas renginių, kolektyvų ir pavienių menininkų. Gausiam kultūrininkų orkestrui neseniai vadovauti pradėjo naujas žmogus. Pristatome: tai – Lukas Alsys, Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas.