Premjerė kelia klausimą dėl Informatikos ir ryšių departamento vadovės atsakomybės

„Atėjo laikas kelti klausimą dėl vadovės atsakomybės“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė ministrė pirmininkė.
Tai ji kalbėjo po susitikimo su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi. Šis vyko „15min“ praėjusios savaitės pabaigoje paskelbus apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų.
„Prisiminkim pirmą atvejį, kuomet buvo su Registrų centru, negalim nematyti, kad vis dėlto Migracijos departamento pašto dėžutė buvo nulaužta ir Informacijos ir ryšių departamentas tiesiogiai atsakingas už priežiūrą. (...) Aš noriu matyti konkrečius veiksmus ir man kol kas tas neveikimas kelia klausimų“, – tvirtino I. Ruginienė.
Ministru pasitiki
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei pranešta gegužės pabaigoje.
Nepaisant keliamų klausimų dėl politinės atsakomybės šioje istorijoje, premjerė teigė, kad V. Kondratovičiumi kol kas pasitiki.
„Vidaus reikalų ministrui yra uždėtos užduotys ir jas jis turi padaryti. Ir labai tikiuosi, tikrai turiu vilčių, bent jau šiandien pozityviai pasišnekėjom, kad jis tas užduotis padarys“, – sakė I. Ruginienė.
„O jeigu nepadarys, tai tada jau, be abejo, kalbėsim. Aš jau ne vieną kartą demonstravau, kad galiu pakeisti Vyriausybės sudėtį, jeigu atitinkamai žmogus nedirba“, – pabrėžė ji.
Savo ruožtu vidaus reikalų ministras pirmadienį tikino, jog asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos (ADIS) ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) duomenys nebuvo pasisavinti ir įsilaužimų nustatyta nėra.
Pasak jo, buvo tikrinta informacija dėl „skirtingų institucijų“, tačiau kokios jos – neįvardijo.
Tyrimai dėl kontrabandos
Ministrė pirmininkė taip pat pabrėžė, kad kontrabandos tyrimas gegužę atskleidė galimą pareigūnų įsitraukimą į nusikalstamą veiklą, todėl reikia įvertinti ne tik sulaikytų pareigūnų, bet ir vidaus kontrolės tarnybų bei vadovų atsakomybę.
„Jau ne vieną kartą sakiau ministrui dėl imuniteto tarnybų, nesuprantu, kaip jos dirba. Tai jeigu tavo sistemos viduje yra tokie mastai pareigūnų, tai čia tiktai pačius žemiausius sluoksnius atradom, o tyrimas dar vis vyksta, tai nežinom, ką jis dar atskleis“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Šitas klausimas yra labai svarbus. Na, ir aš manau, kad ir vadovai turi irgi pasiaiškinti. Tai, kiek žinau, ministras to pasiaiškinimo jau paprašė, kitą savaitę turime gauti ir diskutuosim toliau“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, gegužės antroje pusėje įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su dviejų nusikalstamų susivienijimų kontrabanda oro balionais.
Tarp sulaikytųjų yra trylika policijos pareigūnų ir pasieniečių, vienas Šalčininkų rajono savivaldybės tarnautojas. Juos teisėsauga sieja su Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonų savivaldybėse veikusia grupuote.
Kontrabandą iš Baltarusijos nešantys meteorologiniai oro balionai keliolika kartų trikdė Lietuvos oro uostų darbą, šalies vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko ataka.
(be temos)