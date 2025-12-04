Premjerė lankysis Pakruojo rajone – kalbėsis su vietos politikais, gyventojais

„Premjerė tęsia tai, ką darė ir būdama socialinės apsaugos ir darbo ministre, – vyksta į regionus tam, kad bendraudama su vietos gyventojais, verslininkais ir politikais matytų esmines problemas bei galėtų įvertinti, ką galima padaryti geriau valstybės lygiu“, – BNS sakė Vyriausybės atstovės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
Anot jo, kad pamatytų realią, nepagražintą situaciją ir palaikytų tiesioginį ryšį su žmonėmis, I. Rugininė Pakruojyje susitiks su gyventojais, kad šie galėtų pasidalyti savo patirtimis.
Taip pat suplanuoti susitikimai su Pakruojo rajono savivaldybės vadovybe, Sigutėnų kaimo bendruomenės nariais, apsilankymai bendrovėje „Klovainių skalda“, Pakruojo sveikatos centre.
