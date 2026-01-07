Premjerė su šv. Kalėdomis pasveikino sentikius ir stačiatikius

„Tegul šis laikas pakylėja ir atveria širdis įsiklausymui, susitaikymui ir tarpusavio supratimui ten, kur visuomet yra skirtumų, bet dar daugiau esama bendrystės – tiek šeimose, tiek bendruomenėse, tiek visuomenėje“, – trečiadienį Vyriausybės paskelbtame sveikinime sako premjerė.
„Linkiu jus aplankančio Kalėdų stebuklo, o kartu nepamirškime, kad ir patys galime kurti tai, kas nepaprasta, nekasdieniška ir didinga – tada, kai pasitikime vienas kitu, mokame išgirsti ir kalbėtis, nestokojame geros valios ir drąsos. Kai matome ir silpniausius bei nenusigręžiame nuo labiausiai pažeidžiamų. Nepraraskime tikėjimo tuo, kad kartu galime daugiau“, – rašoma sveikinime.
Konstantinopolio patriarchatui pavaldūs stačiatikiai Kalėdas Lietuvoje švenčia jau ne pagal senąjį, o pagal naująjį kalendorių – gruodžio 25-ąją.
Siekdama atsiriboti nuo Rusijos, tokį patį sprendimą priėmė ir Ukraina, kur daugumą tikinčiųjų sudaro ortodoksai. Pagal senąjį kalendorių, Kalėdos švenčiamos sausio 7-ąją.
Dabar Lietuvoje prie senojo kalendoriaus iš esmės lieka tik Maskvai pavaldžios stačiatikių ir sentikių bendruomenės.
