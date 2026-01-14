Premjerė: vienas žmogus veikia kita kryptimi

„Man netinka, kad vienas žmogus veikia kita kryptimi, kuomet mes sutarėme Vyriausybėje su visu Ministrų kabinetu, kad saugumas yra viena iš prioritetinių sričių, mes sutarėme, visi koalicijos partneriai sutarė dėl programos, dėl tam tikrų darbų, tai labai keistai atrodo, kai staiga vienam žmogui atrodo, kad tos kryptys atrodo pasikeitusios“, – Vyriausybėje trečiadienį sakė I. Ruginienė.
Ji akcentavo, kad reikia pradėti diskusijas dėl koalicijos ateities.
„Aš manau, kad pats laikas pradėti diskusijas ir jeigu prisimenate, mūsų pokalbius, dar rugpjūčio pradžioje, aš aiškiai sakiau, kad arba dirbame komandoje pagal sutartą (...) Vyriausybės sutartį, arba tiesiog išsivaikštome. Aš nematau bendro darbo, jeigu mes nedirbame komandoje“, – nurodė ji.
