Premjerė: Vyriausybė tęs darbą ta pačia sudėtimi

Užsienio reikalų ir susisiekimo ministrai Gabrielius Landsbergis bei Marius Skuodis turi toliau eiti pareigas, Vyriausybė tęs darbą ta pačia sudėtimi, nepaisant problemų stabdant „Belaruskalij“ trąšų tranzitą per Lietuvą, sako premjerė Ingrida Šimonytė.

Ji antradienį pranešė netenkinanti ministrų atsistatydinimų pareiškimų.

„Atsižvelgiant į paaštrėjusią geopolitinę situaciją, o taipogi į tebesitęsiančius iššūkius dėl COVID-19 ir migracijos, būtų neatsakinga rizikuoti neapibrėžtumu, kurį sukeltų net bandymas formuoti naują daugumą ar reikšmingai keisti Vyriausybės sudėtį“, – Vyriausybės išplatintame pareiškime teigė I. Šimonytė.

„Todėl Vyriausybė, laikydama, kad turi koaliciją sudarančių partijų frakcijų pasitikėjimą, tęs savo darbą ta pačia sudėtimi, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje“, – pridūrė ji.

G. Landsbergis ir M. Skuodis praėjusią savaitę pranešė esantys pasirengę atsistatydinti dėl tebesitęsiančio „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvą, nepaisant gruodžio 8 dieną įsigaliojusių JAV sankcijų šiai įmonei.

Svarstydama, kaip pasielgti, I. Šimonytė neatmetė ir visos Vyriausybės pasitraukimo galimybės.

„Labai rimtai ir nuoširdžiai apsvarsčiau ir savo asmeninės atsakomybės klausimą. Ją puikiai suprantu. Tačiau šiuo metu Seime nėra matoma jokia reali alternatyvi dauguma, kuri galėtų imtis lyderystės ir iniciatyvos bei pasiūlyti Lietuvai savo programą“, – teigė ministrė pirmininkė.

Ji taip pat tvirtino vertinanti G. Landsbergio ir M. Skuodžio pasirengimą prisiimti atsakomybę, bet negalinti su tuo sutikti.

„Ne tik dėl to, kad, kaip paaiškėjo, ministerijoms teko veikti nepilnos informacijos sąlygomis, bet ir dėl to, kad mažiausias rizikas valstybei keliantį kelią iki krovinių atsisakymo dar reikia nužymėti, o atsistatydinimai to nepadės padaryti. Todėl ministrų atsistatydinimo prašymų prezidentui neteiksiu ir šįvakar įtikinau ministrus prašymus atsiimti“, – kalbėjo premjerė.

I. Šimonytė sakė besitikinti, kad vėliausiai iki sausio pabaigos bus pateikti visi „nacionaliniai susidariusios situacijos sprendiniai, užtikrinantys valstybės nacionalinio saugumo interesus bei minimizuojantys finansines rizikas“, susijusias su „Belaruskalij“ tranzito nutraukimu.

„Kartu ES lygiu būtų teikiami siūlymai ir siekiama tolesnių sektorinių sankcijų Baltarusijos režimui išplėtimo bei maksimalaus sinchronizavimo su JAV sankcijomis“, – tvirtino ministrė pirmininkė.

Vis dėlto ji teigė pripažįstanti ir apgailestaujanti dėl reputacinio nuostolio, nepavykus suvaldyti lūkesčių dėl tranzito nutraukimo anksčiau.

Praėjusį trečiadienį įsigaliojus JAV sankcijoms „Belaruskalij“, jų tranzitas per Lietuvą nesustojo, „Belaruskalij“ dar lapkritį atlikus avansinius mokėjimus geležinkeliams.

Lietuvos Vyriausybė jau įsigaliojus sankcijoms paskelbė siekianti nutraukti „Lietuvos geležinkelių“ sutartį su „Belaruskalij“, nors teigia, kad JAV sankcijos trąšų tranzitui Lietuvoje tiesiogiai nėra taikomos.

Antradienio vakarą „Lietuvos geležinkelių“ valdyba su valstybės valdomos įmonių grupės vadovu Mantu Bartuška sutarė, kad šis atsistatydins po pereinamojo laikotarpio, taip siekiant sumažinti reputacines rizikas.