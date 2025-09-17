 Prezidentas atima apdovanojimą iš Kremliaus finansavimą gavusio poeto Jurijaus Kobrino

2025-09-17 18:36
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda išbraukė poetą Jurijų Kobriną iš apdovanotųjų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi sąrašo, pažeminus apdovanotojo vardą.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / L. Balandžio / BNS nuotr.

Trečiadienį pasirašytame šalies vadovo dekrete J. Kobrinas įpareigotas grąžinti apdovanojimą.

Poetui apdovanojimą 2003 metais įteikė prezidentas Valdas Adamkus, J. Kobrinas taip pat yra gavęs apdovanojimų Rusijoje.

Birželį visuomeninis transliuotojas LRT paskelbė, kad J. Kobrinas yra gavęs finansavimą iš Kremliaus kontroliuojamo fondo.

J. Kobrinas į Rusijos kontroliuojamą Užsienyje gyvenančių tėvynainių teisių gynimo ir paramos fondą („Pravfondą“) kreipėsi 2023 metais, prašydamas 3 tūkst. eurų, už šiuos pinigus žadėjo iki 2024 metų pabaigos Baltijos šalyse populiarinti rusų literatūrą.

Pats poetas LRT teigė neprisimenantis susirašinėjimo su „Pravfondu“.

