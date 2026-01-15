Prezidentas Kapčiamiestyje aptars poligono kūrimą

Tuo metu Lazdijuose lankysis „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, jis taip pat bendraus su vietos gyventojais.
Norintieji patekti į susitikimą su valstybės turėjo registruotis iš anksto.
Kapčiamiesčio bendruomenės „Facebook“ paskyroje skelbta, kad pirmenybė patekti į susitikimą bus teikiama asmenims, gyvenantiems planuojamo poligono teritorijoje, taip pat tiems, kurie turi nekilnojamojo turto šioje teritorijoje arba gyvena šalia.
G. Nausėda interviu BNS yra sakęs, jog į Kapčiamiestį vyks nusiteikęs konstruktyviai sąžiningai diskusijai, gerbdamas žmonių nuomonę, mėgindamas juos įtikinti ir pirmiausia paneigti platinamas melagienas apie poligoną.
„Mes vešimės didelį paketą priemonių, kurios leis paskatinti šį regioną, kuris tikrai galbūt šiek tiek yra nutolęs ir ekonomine prasme galėtų būti gerokai gyvybingesnis“, – teigė G. Nausėda.
Tuo metu R. Žemaitaitis BNS sakė, kad atsitiktinai sutapo, jog ir jis, ir G. Nausėda Lazdijuose lankysis tą pačią dieną. Jo teigimu, pagal gruodį sudarytą grafiką su lazdijiečiais jis susitikti ketino pirmadienį, sausio 12 dieną, tačiau renginį turėjo perkelti, nes tą dieną opozicija planavo surengti neeilinį Seimo posėdį.
„Aušriečių“ lyderio teigimu, jis ir pernai sausį vyko į Lazdijus, vizito tikslas – pristatyti savo, kaip Seimo nario, ataskaitą ir išklausyti vietinių rūpesčius.
„Lietuvoje šiandien yra du valstybės lyderiai, kurie imasi spręsti šitas iniciatyvas: tai prezidentas Gitanas Nausėda ir Remigijus Žemaitaitis. Nes daugiau niekas iš politikų lyderių nevažiuoja nei į Lazdijus, nei į Kapčiamiestį, niekur kitur“, – BNS sakė parlamentaras.
„Matydamas, kokia yra įtampa, ir matydamas, kaip yra suskaldyta visuomenė ir kaip kariuomenės vadas netinkamai komunikavo, priskaldė malkų, aš pats važiuoju ir tikrai sieksiu kalbėtis su tais žmonėmis dėl problemos, dėl sprendimo ir kitų dalykų. Aš turiu tokį siūlymą, projektą, kaip būtų galima daryti“, – tvirtino jis.
R. Žemaitaičio teigimu, jis vietos gyventojų neagituos priešintis poligono kūrimui, o pateiks siūlymus, kaip būtų galima kompensuoti patiriamus nuostolius.
„Dėl kompensacijos mechanizmo – rinkos kaina plius 20 proc., išplėstinė kompensacija ir besiribojantiems gyvenamiesiems namams šitoj vietoj, tada bendruomenei, savivaldybei didesnis finansavimas turėtų būti skiriamas praplečiant pinigus. Ir dėl pačių darbų ir pačios veiklos“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Anot politiko, jis anksčiau sakė nepritariantis naujo poligono kūrimui, nes tuomet nebuvo pateikta atsakymų į gyventojams aktualius klausimus.
Kaip rašė BNS, Valstybės gynimo taryba siūlo Lazdijų rajone, Kapčiamiestyje, įrengti naują karinį poligoną. Jis apimtų apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
Krašto apsaugos ministerijos teigimu, siūlymas steigti poligoną būtent Kapčiamiestyje pateiktas dėl strateginės šios teritorijos padėties. Jis būtų šalia Lenkijos ir patektų į vadinamojo Suvalkų koridoriaus teritoriją.
Vietos bendruomenė yra išreiškusi nepritarimą karinio poligono įrengimui Kapčiamiestyje.
