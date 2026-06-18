Prezidentas: Kęstučio Budrio ateitis poste priklausys nuo pažangos Kinijos, Taivano klausimais

„Yra dalykų, kuriuos reikia padaryti ir pagal kuriuos galima bus vertinti pono Budrio veiklos sėkmingumą artimiausiais mėnesiais. Tai yra santykių su Kinija normalizavimas, tai yra klausimas dėl tų ambicingų tikslų, dėl kurių buvo sutarta su taivaniečiais, įgyvendinimas“, – žurnalistams Briuselyje kalbėjo prezidentas.
„Šitais klausimais tikrai reikia pateikti ant stalo tam tikrus rezultatus. Jeigu jie bus patenkinantys – viskas bus tvarkoje ir aš tikiuosi, kad ponas Budrys galės toliau eiti pareigas. Jeigu ne, tada kitaip žiūrėsime į klausimą“, – pridūrė jis.
G. Nausėda pakartojo K. Budrį vertinantis kaip gerą užsienio reikalų ministrą.
„Aš atsiriboju nuo visų kitų aspektų, kurie kartais ir yra tikroji priežastis, kodėl ir pono Budrio darbas užkliūva. Tai yra kiti dalykai, jūs puikiai suprantate, apie ką aš kalbu. Tai šitoje vietoje mes turime vadovautis pirmiausia šalies interesais: ar ministras gerai atlieka savo darbą, ar jis vykdo Vyriausybės programą, ar jo užsienio politikos principai yra aiškūs“, – teigė G. Nausėda.
„Nė vienu klausimu su ponu Budriu mūsų nuomonės nebuvo išsiskyrusios, nes tai yra patys tie fundamentalūs Lietuvos užsienio politikos principai“, – kalbėjo jis.
K. Budrys yra nepartinis ministras. Prieš paskiriant politiką į šias pareigas, jis buvo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.
G. Nausėda teigė, kad klausimą dėl K. Budrio ateities ir kitų ministrų žada aptarti kitą savaitę su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininku, premjero posto sieksiančiu Mindaugu Sinkevičiumi.
Kaip rašė BNS, valdantieji ne kartą viešai yra kritikavę K. Budrį. Anot dalies jų, ministras tęsia buvusios konservatorių Vyriausybės politiką, o ne įgyvendina socialdemokratų programą.
Pastaruoju metu K. Budrys kritikos sulaukė dėl nepakankamų pastangų atkuriant diplomatinius santykius su Kinija, savo pasisakymų apie NATO potencialą smogti Kaliningradui.
Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, šiuo metu santykiai su Kinija nėra svarbiausias užsienio politikos klausimas.
Naujausi komentarai