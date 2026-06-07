Prezidentas: klausimas dėl ministro Budrio keitimo yra keliamas dirbtinai

„Dėl ministro Budrio, man atrodo, dirbtinis keliamas klausimas, net nežinau, koks yra tikrasis tos diskusijos tikslas. Ponas Budrys yra vienas aktyviausiai dirbančių ministrų, atliepia tiek Vyriausybės programą, tiek mano lūkesčius, todėl manau, kad tai tiesiog siekis nukreipti dėmesį nuo svarbesnių dalykų kalbant tiesiog apie vieno ministro personaliją“, – žurnalistams sekmadienį sakė šalies vadovas.
Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šeštadienį teigė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą.
Jis taip pat pažymėjo, kad naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
G. Nausėdos teigimu, dėl socialdemokratų deleguotų ministrų partija turėtų apsispręsti pati.
„Nežinome, ar Virginijus Sinkevičius pretenduoja, kokios bus derybos, ir apskritai ministrų keitimas (…) – juk aš negaliu socialdemokratų mylėti labiau nei jie patys save myli, tai jeigu jie mano, kad jiems būtina keisti miniustru tam, kad įgytų daugiau visuomenės pasitikėjimo, prašau, tegul tai daro“, – kalbėjo šalies vadovas.
Visgi jis pažymėjo aktyviai dalyvausiantis derinant bet kokio naujo ministro kandidatūrą.
„Aš tikrai pasinaudosiu ta teise, kuri priklauso prezidentui, kad ministras būtų parengtas tinkamiausiai“, – tikino G. Nausėda.
Prezidento teigimu, suformavus naująją valdančiąją daugumą vietoje „aušriečių“ dirbantys „demokratai“ galėtų pasiūlyti ne vieną tinkamą kandidatą į ministų pozicijas.
„Pirmiausia supraskime, kad bus priimtas naujasis partneris į koaliciją, tie ministrai, kuriuos dabar delegavo „Nemuno aušra“, turės trauktis, tai yra natūralu. Reiškia, šitie ministrų postai, kurie atsilaisvins, jie galės būti paskirstyti ir perskirstyti nuo derybų eigos“, – sakė G. Nausėda.
„Žinodamas, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ tikrai yra partija, kurioje galima surasti ne vieną tinkamą kandidatą ministrų portfeliui užimti, tuo labiau, kad kai kurie iš jų turėjo galimybę būti ministrais praeityje, pademonstravo, ką jie gali, ką sugeba, taip kad manau, kad tai neturėtų užtrukti labai ilgą laiką tarpą, tai turėtų būti pakankamai sklandu“, – kalbėjo prezidentas.
Apie galima K. Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų viešoje erdvėje pradėta kalbėti šią savaitę, tai komentuodama Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru, jis, pasak Vyriausybės vadovės, dirba gerai.
Prezidentas jau anksčiau teigė, kad kalbos apie šio ministro keitimą yra „nelabai atsakinga ir nelabai rimta“. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, jog K. Budrys bene palankiausiai vertinamas Vyriausybės narys.
Kaip skelbta, socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“.
LSDP teigimu, atsižvelgiant į R. Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už „aušriečių“ laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebeatitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto.
Koalicija iš socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų Seime suburta pernai vasarą, kai iš premjero pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)