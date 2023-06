Prezidentas: NATO viršūnių susitikimą rengiame ne dėl reklamos

„NATO viršūnių susitikimas pirmiausia yra mėginimas atliepti toms problemoms, kurios kaupiasi apie mus. Atliepti sudėtingai geopolitinei situacijai, būti vertiems tų iššūkių, kurie mums kyla saugumo požiūriu“, – žurnalistams pirmadienį sakė G. Nausėda, paklaustas, ar Lietuva šiuo renginiu gali tikėtis naudos didinant savo žinomumą.

Anot šalies vadovo, prasminga ir simboliška, kad NATO viršūnių susitikimas įvyks 30 kilometrų nuo sienos su Baltarusija – valstybe, kuri yra satelitinė Rusijos valstybė ir aktyviai dalyvauja kare prieš Ukrainą.

„Mes NATO viršūnių susitikimą rengiame ne dėl reklamos. Jeigu dėl to bus pasiektas platesnis Lietuvos žinomumas, garsas apie Lietuvą nueis per pasaulį, mes, aišku dėl to džiaugsimės“, – sakė jis.

NATO viršūnių susitikimas Vilniuje vyks liepos 11–12 dienomis. Tai pirmas kartas, kuomet Lietuvoje organizuojamas šis renginys.

Lietuva artėjančiame Aljanso susitikime tikisi, kad NATO šalys apsispręs įtvirtinti priešakinės gynybos principus, sudarysiančius pagrindą NATO rytuose dislokuoti daugiau karių, taip pat įsipareigos didinti gynybos finansavimą iki mažiausiai 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) bei susitars dėl Ukrainos narystės perspektyvos.