Prezidentas: skiepijimas ir visuomenės imunitetas – vienintelis kelias įveikti COVID-19

„Skiepijimas ir visuomenės imunitetas yra vienintelis kelias visiškai įveikti COVID-19 pandemiją. Griežtos karantino priemonės, kurių šiandien imasi Lietuva ir daugelis Europos valstybių, tik pristabdo ligos plitimą, o kiekvieną šalies atsidarymą neišvengiamai lydėtų nauja ligos banga ir eilinis užsidarymas“, – feisbuke rašo šalies vadovas.

G. Nausėda teigia, kad ketvirtadienį Europos Vadovų taryboje siūlys Europos Sąjungos mastu išsikelti viešą ir aiškų vakcinavimo tikslą.

„Jis turi būti realus, bet kartu ambicingas – pavyzdžiui, pasiekti visuomenės imunitetą iki vasaros vidurio ar vėliausiai iki jos pabaigos. Šią Lietuvos iniciatyvą jau palaiko Latvija ir Estija.

Konkretaus tikslo iškėlimas leistų sutelkti Europos Sąjungos pastangas kaip įmanoma greičiau įsigyti pakankamą vakcinų kiekį. Tai įmanoma, nes artimiausiais mėnesiais bus registruojamos naujos vakcinos, tačiau Europos Sąjunga privalo veikti greitai ir padidinti gamybos pajėgumus“, – teigia G. Nausėda.

Prezidentas įvardijo, kiek žmonių reikėtų paskiepyti, kad būtų pasiektas visuomenės imunitetas.

„Tam, kad Lietuvoje būtų pasiektas visuomenės imunitetas, mums reikia paskiepyti 2 milijonus žmonių. Tai 4 milijonai vakcinos dozių. Tai reiškia, kad, norėdami per artimiausius 6 mėnesius apsaugoti visuomenę, iki kovo turime skiepyti vidutiniškai po 10 000 žmonių per dieną. Nuo kovo per dieną – įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas – turėtume skiepyti vidutiniškai po 34 000 žmonių.

Šiandien Sveikatos ekspertų taryboje aptarėme, ko reikia, kad Lietuva būtų tam pasiruošusi.

Pirmiausia, efektyvaus koordinavimo ir logistikos užtikrinimo. Taip pat iki kovo privalome įkurti 70 vakcinavimo centrų, kurie galėtų paskiepyti bent 500 žmonių per dieną. Ar tai įmanoma? Taip!“ – rašė šalies vadovas.