 Prezidento patarėja: Lietuvai nėra nuostolio dėl Cichanouskajos išsikraustymo į Lenkiją

2026-01-27 09:53
Saulius Jakučionis (BNS)

Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako nemananti, kad baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos sprendimas kraustytis į Lenkiją yra nuostolis Lietuvai.

„Aš nematyčiau nuostolio, praradimo. Svarbu, kad patys žinome, jog ir toliau remsime Baltarusijos demokratines jėgas“, – Žinių radijui antradienį sakė A. Skaisgirytė.

Kaip rašė BNS, S. Cichanouskaja anksčiau sausį pranešė Lietuvos parlamentarams apie sprendimą kraustytis į Varšuvą, Vilniuje liks dirbti dalis jos biuro.

Lietuva 2025 metų pabaigoje sumažino opozicijos lyderės apsaugą. Tai padaryta argumentuojant, kad grėsmės S. Cichanouskajai sumažėjo, tačiau kritikai teigė, jog šitaip buvo sumenkintas jos statusas.

A. Skaisgirytė sakė nemananti, kad sprendimas sumažinti apsaugą buvo lemiamas veiksnys S. Cichanouskajai apsisprendžiant dėl kraustymosi.

Anot jos, S. Cichanouskaja yra laisvas žmogus ir gali pasirinkti, kur gyventi.

„Iš to nedarome tragedijos. Vilnius kaip buvo tam tikras centras, priimantis Baltarusijos demokratinę opoziciją, toks ir lieka“, – kalbėjo patarėja.

S. Cichanouskaja kandidatavo prieš autoritarinį prezidentą Aleksandrą Lukašenką 2020 metų rinkimuose. Opozicija tvirtina, kad ji buvo tikroji balsavimo nugalėtoja.

