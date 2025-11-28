Prezidentūroje vyks tradiciniai Maldos pusryčiai, šiemet – vilties tema

„Prezidentas dalyvaus tradiciniuose Advento pradžios Maldos pusryčiuose, kurių tema šiemet „Viltis neapgauna“, – BNS sakė prezidento Gitano Nausėdos atstovas Ridas Jasiulionis.
Per renginį invokaciją tars Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, baigiamąją kalbą – vienos iš keturių pagrindinių popiežiškųjų bazilikų Romoje arkikunigas, kardinolas Rolandas Makrickas.
Taip pat bus išklausyti trys liudytojai, kurie iš skirtingų perspektyvų apžvelgs vilties reikšmę jų gyvenime.
Autorius Vakaris Vingilis
