R. Karbauskis apie Seimo narių išlaidų mažinimą: populistinis siūlymas

„Ką aš daryčiau dabar, jei man priklausytų teisė spręsti? Visas išlaidas ir atlyginimus aš tik didinčiau. Dabar reikia didinti viską, ką tik įmanoma didinti, ir nieko nemažinti, jeigu mes norime tą krizę įveikti greičiau ir kad valstybė turėtų kuo mažesnių problemų ateityje. Didžiausia konservatorių klaida 2008-2009 metais buvo, kad jie taupė. Dėl valstybės išlaidų taupymo paskui žmonės pradeda taupyti ir turėjome tuomet gerokai sumažėjusį valstybės pajamų lygį, žmonių pragyvenimo lygis žymiai pablogėjo, todėl mes tos klaidos nepadarysime. Dėl to šį siūlymą mažinti Seimo narių išlaidas galime laikyti visiškai populistiniu. Tai galima nagrinėti vienu ar kitu būdu po krizės, bet tik ne dabar. Dabar to daryti negalima ir nieko iš esmės mažinti dabar negalima“, – sakė R. Karbauskis.

Seimui užtenka rinktis vieną kartą per savaitę

„Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis neigia kaltinimus Seimui, kad šis koronaviruso krizėje nedirba visu krūviu. Pasak jo, parlamentui rinktis užtenka vieną kartą per savaitę, nes darbotvarkės yra įveikiamos.

„Šiandien bus antradienio ir ketvirtadienio posėdžių darbotvarkės visiškai įvykdytos. Per vieną dieną darome tai, ką normaliai darytume per dvi dienas. Todėl kalbėti, kad Seimas nedirba pilnu krūviu nebus galima. Sprendimas daryti ne dviejų, o vienos savaitės pertraukas, todėl, kad padėtis dėl koronaviruso kontrolės Lietuvoje, nors ir gerėja, bet rizika išlieka. Jeigu jūs išgirdote opozicijos atstovų pareiškimus, tai jie vienu atveju teigia, kad būtina testuoti, kitu atveju kalba kitus dalykus, kaip apie rizikas (Seimui rinktis. – ELTA). O paskui jiems jau reikia posėdžių du kartus per savaitę. Suprantate, svarbu, kad darbas būtų padarytas ir vienas kartas per savaitę gerokai saugiau negu du kartai“, – sakė jis.