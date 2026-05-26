Registrų centro skandalas: prezidentas, premjerė negalėjo pasitikrinti, ar jų duomenys atskleisti

Kaip BNS nurodė Prezidentūra, šalies vadovas Gitanas Nausėda prie Registrų centro savitarnos bandė prisijungti antradienio rytą, tačiau dėl stringančios sistemos to padaryti negalėjo.
„Prezidentas ketina pasitikrinti dar kartą, kai turės tam laiko, o sistema veiks tinkamai“, – teigiama komentare.
Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pasitikrinti, ar jos duomenys nebuvo pavogti, bandė priešpiet, tačiau to padaryti taip pat negalėjo.
Premjerė tikrinti šią informaciją irgi planuoja vėliau.
Seimo pirmininko kabineto vadovas Povilas Pinelis BNS teigė, jog Juozas Olekas netikrino, ar jo asmens duomenys pateko tarp nutekėjusios informacijos.
Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad šia tema komentarai dėl Kęstučio Budrio teikiami nebus.
„Norime pabrėžti, kad informacija apie ministro ir jo šeimos turto duomenis yra privataus pobūdžio“, – BNS tikino ministerija.
Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienio rytą surengtoje spaudos konferencijoje sakė, jog jo duomenys pavogti nebuvo.
„Šiuo konkrečiu atveju ryte šiandien pasitikrinau – esu tarp tų, sakykim, „laimingųjų“, kurie neprarado šiuo atveju duomenų. Tačiau tai nereiškia, kad neturime dabar kažkaip čia džiaugtis. Jokio džiaugsmo čia nėra“, – kalbėjo jis.
Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus ir jo šeimos turto informacija taip pat nebuvo pasiekta.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.
Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
Įmonės teigimu, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
Nuo 2023 metų Registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas pirmadienį paliko pareigas. Jį laikinai pakeitė Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
(be temos)
(be temos)