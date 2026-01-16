Robertas Kaunas sako su Lenkijos kolega sutaręs bendradarbiauti steigiant Kapčiamiesčio poligoną

„Suvalkų koridoriuje planuojamas poligonas išplės galimybes mūsų kariams treniruotis kartu bei didinti atgrasymą, jo veikla tarnaus abiejų šalių ir viso NATO Aljanso gynybai“, – kalbėjo R. Kaunas.
„Šiuo metu mes esame pradinėje poligono steigimo stadijoje, todėl džiaugiuosi, kad Lenkijos gynybos ministras pozityviai žiūri į bendradarbiavimo galimybes ateityje“, – sakė jis.
Ministras patikino, jog nuolat dalinsis visa aktualia informacija su Lenkijos gynybos ministerija, kad ši galėtų atitinkamai informuoti savo piliečius.
Kaip rašė BNS, Lietuva Lazdijų rajone, Kapčiamiestyje, artimiausiais metais planuoja įrengti apie 14,6 tūkst. hektarų ploto poligoną. Čia šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Dalis vietos gyventojų tam priešinasi.
Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), politikai taip pat aptarė regioninio saugumo situaciją ir valstybių atsaką į kintančias grėsmes, o R. Kaunas, be kita ko, pabrėžė, kad oro gynyba ir kova su dronais yra abiejų su hibridinėmis atakomis bei reguliariais oro pažeidimais susiduriančių valstybių interesas.
Ministras kartu atkreipė dėmesį, jog Baltijos šalių ir Lenkijos vystomos „Baltijos gynybos linijos“ (angl. Baltic Defence Line) ir „Rytų skydo“ (angl. East Shield) iniciatyvos yra tvirtas pagrindas bendradarbiavimo projektams, kurie bus įgyvendinami su ES.
Pokalbio metu buvo aptarti ir gynybos pramonės klausimai.
„Džiaugiuosi glaudžiu Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimu įsigyjant trumpojo nuotolio oro gynybos sistemas „Piorun“. Labai tikimės, kad šios sistemos Lietuvą pasieks kiek įmanoma greičiau“, – teigė ministras.
Lietuva kartu su Lenkija, Estija ir Norvegija vykdo lenkiškų VSHORAD (angl. Very Short Range Air Defence System) „Piorun“ įsigijimą. Lietuvoje šių sistemų įsigijimui planuojama skirti apie 154 mln. eurų.
Susitikime ministrai taip pat aptarė NATO ir ES darbotvarkes, paramos Ukrainai, ES SAFE mechanizmo panaudojimo stiprinant gynybinius pajėgumus ir kitus klausimus.
Vizito metu ministras R. Kaunas taip pat susitiko su Lenkijos saugumo komiteto pirmininku Andrzeju Grzybu (Andžeju Gžibu) ir lankosi ginkluotės gamykloje „Mesko“, kurioje gaminamos oro gynybos sistemos „Piorun“.
Anot KAM, Lietuvos ir Lenkijos santykiai pastaraisiais metais ypač stiprėjo saugumo ir gynybos srityse, atliepiant augančius regioninius iššūkius.
„Abi šalys aktyviai bendradarbiauja NATO ir ES rėmuose, siekdamos stiprinti rytinį Aljanso flangą – nuo bendrų karinių pratybų iki infrastruktūros projektų, tokių kaip siūloma gynybos linija prie ES sienos su Rusija ir Baltarusija“, – nurodoma pranešime.
Nuo 2006 metų Lenkijos kariai itin aktyviai dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse – 2025 metų liepos pabaigoje baigė jau 13-ąjį savo budėjimą Baltijos šalyse.
